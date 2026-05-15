大龍鳳丨古天樂進軍舞台劇界推頭炮作品　朱栢謙夥廖子妤齊出演

古天樂旗下「天下一幕」今夏推出劇場頭炮作品《大龍鳯》，邀得男神張繼聰首度轉戰幕後擔任監製。由朱栢謙領軍，協同影后廖子妤、何嘉莉及新生代藝人阿冰、肥腸等跨界演出。《大龍鳯》將於5月18日起在Klook優先售票。



演出海報（Klook）

古天樂進軍舞台劇界 張繼聰首度跨足幕後擔任監製

今個暑假，香港劇場界將迎來一股強勁的「天下一」旋風！由古天樂創立的「天下一幕」日前正式宣佈其頭炮作品——全新版本的舞台劇《大龍鳯》將於夏季隆重登場。最令人驚喜的是，這不僅是該品牌的首部作品，更邀得影視男神張繼聰首度轉戰幕後擔任監製。

古天樂進軍舞台劇界（IG@kootinlok_louis）

朱栢謙夥影后廖子妤飆戲

在演員陣容方面，本次《大龍鳯》堪稱「金獎級」配置。劇組特別邀請了曾在2014年憑同劇榮獲「香港舞台劇獎最佳男主角」的朱栢謙回歸，不僅再次擔綱主演，更兼任導演一職。

朱栢謙不僅再次擔綱主演，更兼任導演一職。（IG@chupakhim）

與他同台對戲的則是剛出爐的香港電影金像獎影后廖子妤（Fish），以及久違幕前的特別演出嘉賓何嘉莉。此外，名單中更出現了多位跨界新星，包括「小薯茄」人氣成員吳冰（阿冰）、徐浩昌（肥腸）、許月湘及湯君慈等。這份融合了劇場老戲骨、金像影后與網絡新生代藝人的名單，預示著舞台上將擦出極具火花的跨界化學反應。

購票資訊：《大龍鳯》將於2026年5月18日上午10時起在Klook平台開始優先訂票。