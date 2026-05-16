鄭欣宜現身西貢小店獲讚親民人美心善　網民追問：係咪去歌手？

鄭欣宜（Joyce）自2023年舉行完紅館演唱會後一度神隱，一直未有公開現身。近日，鄭欣宜驚喜現身西貢一間川湘菜館，有網民成功「捕獲」並上載合照。相中的鄭欣宜留著一頭金髮，穿上簡約T恤，神采飛揚，皮膚白滑狀態大勇。



鄭欣宜自2023年3月完成三場紅館演唱會後，便無預警地「消失」於幕前。（資料圖片）

鄭欣宜現身西貢一間川湘菜館。（小紅書圖片）

老闆娘大讚鄭欣宜「人美心善」

鄭欣宜用餐期間表現極為親民，餐廳老闆娘事後激動發文：「誰懂啊！今天鄭欣宜來我們店吃辣，吃完主動跟我們自拍，還說『洗大張貼門口幫你們做廣告』！太暖心了」老闆娘對鄭欣宜的性格讚不絕口，直言：「唱歌好聽，人美心善又愛吃辣的姐姐誰不愛！」

老闆娘大讚鄭欣宜「人美心善」。（IG@princejoyce）

網民熱議復出傳聞追問《歌手2026》

鄭欣宜「神隱」至今已近三年，今次現身再次引發大眾對其復出的關注。由於合照狀態極佳，不少網民在評論區追問：「有問她今年參加我是歌手嗎」。早前已有傳聞她指將挑戰《歌手2026》，今次高調現身，無疑令復出傳聞再度升溫。

有傳內地節目《歌手2026》流出首發歌手宣傳照，鄭欣宜就是其中之一。（陳順禎攝）

鄭欣宜復出路可謂一波三折

然而回顧鄭欣宜過去的一年，她的事業道路可謂一波三折。去年她原定參加《歌手2025》，甚至已經開始拍攝宣傳片。但在過程中，不幸因燈光設備意外受傷，導致肩頸及耳部出現問題，不得不暫停一切工作專注於康復治療。這場突如其來的意外，不僅讓她腰斬了復出的機會，也延長了她從2023年3月紅館演唱會後所展開的長時間修養期。

鄭欣宜靠着自己的努力在樂壇闖出一片天。（資料圖片）