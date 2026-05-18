中年好聲音4｜肥媽聽到蔡宓婕憶流產即場喊　姚兵與馬浩宜被Foul

《中年好聲音4》昨晚（5月17日）8點翡翠台播映「人生之歌」下半場，選手們憑歌寄意唱出自己的人生，除了引爆全場淚腺外，戰況亦十分激烈。今集催淚彈連環爆發：蔡宓婕泣訴懷孕六個月痛失胎兒經歷，搞喊肥媽同全場觀眾；尤淑情則以《海闊天空》奪93分直接晉級，而姚兵因被批評唱歌風格猶如「喃嘸」，最終遭到淘汰。

「人生之歌」下半場。（公關提供）

賽果如下：蔡宓婕《光明》（進取之路）88分、姚兵《你不在》（進取之路）81分、周志康《身體健康》（平實之路）85分、科亞高巴《孩兒／Anak（菲律賓語）》（平實之路）88分、尤淑情《海闊天空》（進取之路）93分、吳亦偉《爸爸》（進取之路）92分、卓猷燕《追》（進取之路）84分、雷小雷《隱形的翅膀》（平實之路）88分、許雲妮 《女人心》（平實之路）91分。

蔡宓婕以《光明》撫平過往

「小野貓」蔡宓婕選唱汪峰的名曲《光明》激勵人心，原來背後有一段傷感往事！宓婕擁有全力支持她的靚仔外籍老公和可愛混血囝囝，一家三口幸福美滿。向來予人積極樂觀的宓婕透露選歌原因：「每個人都需要光，特別是徬徨無助的時候，每當我低落的時候，我就會聽這首歌。我們可以哭，可以吶喊，但是我們不能放棄希望，我們一定要相信，光明就在我們前方。」

宓婕唱出正能量，原來背後藏有傷心往事。（公關提供）

海兒好友與宓婕有相同遭遇

當主持車婉婉問密婕人生中最想吶喊的時刻，宓婕哽咽道出一段痛心往事。原來她曾於懷孕第六個月時，因胎兒健康問題，無奈選擇人工流產：「去到醫院時，我係預咗生佢出嚟。但護士同我講『媽媽，我依家要打支針，BB就會冇心跳』，佢一路講嘅時候，我BB係一路郁緊嘅，因為六個月嘅時候已經有胎動……」聽到此處，肥媽不忍擰轉喊，可嵐、許雲妮及觀眾亦哭成淚人，場面傷感！宓婕的經歷引起海兒極大共鳴，海兒坦言好友亦有相同遭遇：「佢依家仲喺一個好低谷嘅位，佢見到你依家可以咁開心一定會好受鼓舞，好多謝你分享呢個故事」。

宓婕唱出正能量，原來背後藏有傷心往事。（公關提供）

揀選「進取之路」的宓婕取得88分，雖然未能直接晉級，不過評審們都被她的正能量打動，谷婭溦說：「我希望你繼續咁樂觀，咁Positive。」肥媽則說：「小野貓就係一個好Positive嘅人，呢個就係唱歌最好、最高嘅境界。」

肥媽哭成淚人。（公關提供）

三子之母獨自離家來港追夢

「中4炸彈」尤淑情以高亢、極具爆發力的聲線見稱，今次她唱信樂團的《海闊天空》，感情和技巧俱全，直擊全場心靈。淑情表示自小熱愛音樂，渴望擁有屬於自己的舞台，但成為三子之母後，她惟有將夢想藏在心中，專心照顧家庭。淑情坦言以為自己會做一世師奶，從未試過一個人出遠門，今次是她首次獨自離開大馬來港勇敢追夢，家人支持亦是她比賽中最大的動力：「佢哋同我講，媽咪，你放心去比賽喇，我哋等你返嚟」。

淑情神級爆發力從未令人失望。（公關提供）

尤淑情《海闊天空》93分晉級

淑情唱《海闊天空》時真情流露，高音位游刃有餘，加上超強爆發力，令評審驚嘆不已。淑情表示生了小朋友曾有抑鬱，很慶幸自己能走出情緒低谷，故十分多謝《中4》舞台令她有更大的動力追夢。肥媽說：「呢位女士，心情受影響都唱成咁，This girl is on fire！」揀選「進取之路」的淑情最終以93分直接晉級。

淑情坦言以為自己會做一世師奶。（公關提供）

許雲妮獲張佳添高度評價

壓軸出場的許雲妮來自傳統家庭，由於不想被人睇小、欺負，導致她在人前強裝堅強，將所有委屈藏於心裏，不過其實雲妮內心深處是一個小女人，渴望得到愛護，以及得到身邊人認同，特別是她的父親。雲妮坦言梅艷芳名曲《女人心》的歌詞很能代表自己，特別選唱此歌送給自己，以及像她一樣強裝堅強的女人。

許雲妮唱《女人心》送給自己。（公關提供）

雲妮以「屈機沙聲」深情演繹《女人心》，唱出歷盡滄桑的感覺，獲張佳添高度評價，他讚雲妮進步很大，用技巧唱出歌詞意思。海兒則讚雲妮收放自如，能夠唱了一大段高音後突然細聲，難度很高。最終雲妮奪得91分，成為「平實之路」最高分的選手。

許雲妮全程投入演唱。（公關提供）

姚兵與馬浩宜被Foul

節目尾聲，評審們「退庭商議」，要在待定區的選手淘汰兩人，最終馬浩宜與姚兵被Foul！於上半場唱《你不是第一個離開的人》失準的馬浩宜，成為《中4》第18名，她強忍淚水表示生了小朋友不久便參賽，感激老公支持她的「任性」，亦很開心認識一班戰友，一齊在舞台上追逐夢想。

馬浩宜成為《中4》第18名。（公關提供）

姚兵被批歌聲似「喃嘸」

姚兵以雄渾聲線演繹《你不在》，但被張佳添批評只懂用力、不懂用氣：「前面比較中低音嘅咬字，我可以話太求其。」周國豐更指姚兵的歌聲似「喃嘸」，結果姚兵只奪81分，成為《中4》第17名。姚兵離場前多謝樂易玲提攜及感恩公司栽培，並說：「我從來都冇見過咁勁嘅團隊、評審，真係用心對待每一個選手。」姚兵與戰友們攬作一團後便瀟灑離開舞台。

姚兵唱《你不在》表現失準。（公關提供）

「東方不敗」尹景順於上半場唱閩南歌《阿嬤的話》感動全場，在五位評審意見一致下奪得MVP。景順謙稱沒想過拿MVP，只想唱好每一首歌、唱出自己的心聲便心滿意足。他坦言很喜歡閩南歌，因為是婆婆和媽媽的母語，份外有親切感。