AI時代，未來實習生｜陳山聰囝囝學做獸醫　紗布當棉花糖童真爆棚

《AI時代，未來實習生》是由麥明詩、Patrick Sir（林溥來）主持的綜藝真人騷，一連三集逢周六晚8點翡翠台播映。為了探索在AI浪潮衝擊下、兒時志願在未來的可行性，節目請來3位星級爸媽陳展鵬、陳山聰、賴慰玲，陪伴自己的囡囡囝囝（小豬比、Jaco及也也）超前實習「我的志願」。

陳山聰同他六歲囝囝陳霆軒（Jaco）。（公關提供）

陳山聰囝囝立志做獸醫

明晚（16日）第二集登場的「星級父子」，是陳山聰及立志將來做獸醫的六歲囝囝陳霆軒（Jaco），山聰透露家中雖然沒有飼養小動物，但Jaco對貓貓狗狗卻有著莫名熱愛，而Jaco談到為何將來想做獸醫時，也是處處從動物角度出發：「因為唔想佢哋痛、唔舒服同埋受傷」，年紀小小已懂得易地而處，相當有同理心！

Jaco成日都古靈精怪咁，好Cute。（公關提供）

香港城市大學動物醫學院學基本功

正式開始超前實習前，山聰與Jaco先到香港城市大學動物醫學及生命科學院上堂，學習「聽心跳」、「包紮傷口」、「縫針」、「洗傷口」及「心肺復甦」等基本功。完成訓練後，Jaco的正式實戰場地為香港城市大學奶牛場，實習對象由狗公仔、真‧狗狗幾級跳至真‧牛牛，對Jaco來說絕對是學習＋應用能力及膽量的挑戰。

這一站的特別之處，是山聰需放手讓年僅6歲的Jaco在師姐們帶領下獨自完成一連串任務，對此山聰笑言：「佢脫離咗我之後會亂嚟，同埋鍾意玩嘢多啲咯。」

雖然只係模擬聽「狗狗」心跳（因為係狗公仔），但Jaco都好認真。（公關提供）

將紗布當棉花糖食落肚？

其實Jaco在整個實習及實戰過程中，均是「玩味」十足，絕對稱得上「寓工作於娛樂」。換上獸醫服後的Jaco，不但整個人望落Sharp醒兼自信咗，開心到跳跳紮的他還一度忘形至擺出「大力水手」手勢，似乎對自己能「成為」獸醫感到滿意和驕傲。而對課堂上所有事物都感到好奇的Jaco，當接觸到軟腍腍、專為動物而設的包紮紗布時，即天真地大叫：「棉花糖」，之後還張大嘴作狀要將紗布食落肚，Cute到不得了。

估唔到Jaco會聯想到紗布似棉花糖。（公關提供）

幫牛牛改名Patrick Sir

正式「獨自實習」時，Jaco繼續元氣滿滿，周不時無預警通山跑、兼鬼馬地遮住攝影哥哥鏡頭之餘，又Keep住發揮驚人創意想像力，令2位師姐哭笑不得。將所有動物都當成朋友仔的Jaco，一嚟便問現場所有牛牛有沒有名字，當得悉其中一隻牛牛的英文名字中有Patrick時，即馬上稱呼對方做Patrick Sir方便記憶，令身處監察室遠距離觀望的山聰、Patrick Sir及麥明詩笑得勁開心，大讚Jaco有創意兼好搞笑！另一個有趣位，是Jaco當被要求形容「爸爸」、「狗仔」及「牛牛」的心跳聲時，他竟能發出三種不同的聲音予以分類，展現驚人想像力及模仿能力。

陳山聰望著囝囝表現笑得好開心。（公關提供）

處處為動物設想勁有愛心

之後，Jaco與牛牛的連串真情對話，亦是令人笑破肚皮，凸顯童真一面之餘，亦展示了Jaco真的當所有動物都是朋友仔。當Jaco餵小牛牛飲牛奶時，不但不怕重將整個桶提起方便小牛牛飲用，還對牛奶中有蚊子大顯緊張，Jaco：「都有啲蚊（喺牛奶度），咁佢食咗唔會肚痛架？」雖然Jacob望落Enjoy又輕鬆，但整個實戰過程其實不無危機，除了遇上「牛牛突襲事件」，還迎來「牛屎」及「蒼蠅」兩大天敵攻擊，令Jaco一度Hang晒機！到底Jaco能唔能夠應付三大難關，身在遠處的山聰又會點樣「營救」囝囝，密切留意明晚播出的《AI時代，未來實習生》。