社畜求生101｜周嘉洛跳擦鞋舞Cutie到爆　黃啟昌霸氣回應AI取代論

以貼地職場生活作題材、將打工仔內心世界攤出來跟觀眾分享的TVB全新原創AI微動畫《社畜求生101 》（以下簡稱《社畜求生》），由周嘉洛聲演主角臥底喵喵「阿星」、資深配音員黃啟昌聲演「阿星」最佳拍檔（資深臥底）狗狗「阿花」，兩人一個「戇直」、一個「滑頭」，在風高浪尖的辦公室拼發出無限火花兼笑料。

社畜求生101焦點圖片。（公關提供）

周嘉洛聲演「阿星」。（公關提供）

阿星追求職場公平正義撞板

《社畜求生》首周其中一個重點劇情，是為人正直天真的「阿星」，因太過追求職場公平正義，結果撞板多過食飯屢被「扣分」，更遭Office「擦鞋精」狐狸女阿蓮連環「重擊」，事業與臥底生涯岌岌可危。

認真又萌感滿滿。（公關提供）

周嘉洛少女心爆棚大跳擦鞋七式

為了配合首集「擦鞋是王道」的核心劇情，主角「阿星」周嘉洛夥拍動畫「阿花」大跳「社畜擦鞋舞」，以極度Cutie兼極具少女感（配合番狐狸小姐意識形態）的表情與動作、包括「扭計手」、「Bling Bling眼」等，大晒「擦鞋七式」，帶出大家可能經常喺Office聽到起晒雞皮的擦鞋金句：「真係㗎？點解嘅？」、「老闆你好叻呀！公司冇咗你唔得！」、「飲咖啡未呀？買早餐畀你啦！」、「你個Idea掂呀！教吓我得唔得呀？」、「多謝你畀機會我呢個無用鬼！不如我哋OT通宵呀！」、「可以跟你學嘢好開心」。

呢隻舞嘅其中一個笑位係，嘉洛仔唔少表情同神緒都「神同步」阿花，好正。

網民跪求鄭官版機心擦鞋舞

對於周嘉洛「搞笑擦鞋精上身」，網民大為受落，紛紛留言大讚可愛，兼爭住想做嘉洛仔老闆：「實在太可愛」、「老闆都被你逗樂了」、「杯咖啡自己飲咗一半都畀老闆係咪想死」、「好洗腦，無限Loop」、「改少少歌詞對住老公男朋友都可以唱」。更有網民要求嘉洛仔「鄭官」（《正義女神》角色）上身，整番個機心版「社畜擦鞋舞」：「強烈要求Part 2！可唔可以用鄭子誠Tone做個鄭官Version。」

周嘉洛太可愛了。（公關提供）

黃啟昌霸氣回應AI取代論：冇

除了嘉洛仔積極宣傳這套勢必引發打工仔共鳴的《社畜求生》，資深配音員黃啟昌受訪時亦提及了《社畜求生》的製作花絮，他透露為了令配音員對角色有更深入的了解及方向，製作組有為每個角色先錄製「Guide Track」、表達創作角色時作設定的語氣和神緒，令配音員對角色多了更豐富層次的想像，以增加「傳神感」。啟昌哥還被問及「AI有冇可能取代到配音員？」，對此啟昌哥甚有信心謂：「冇！」、「廣東話應該係世上最難嘅語言之一。」他又指《社畜求生》因帶有「本土元素」，對於一班土生土長的配音員有更大發揮空間及可能性。