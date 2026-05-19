張寶兒親揭為「袁咕碌」做「腦評測」背後真相：平時用邊個區域

無綫藝人張寶兒（Bowie）昨日（18/5）現身銅鑼灣醫療中心，為其產後體態修復組合療程拍攝廣告。自從成為兩子之母後，張寶兒的狀態一直備受關注，這日她穿上吊帶白色長裙亮相，盡顯修長身形與自信神采，更即場分享「盆骨收窄小臀術」及最新的「韓方水光素顏針」療程成效。



張寶兒在接受《香港01》訪問時難掩興奮，坦言產後修復對媽媽來說至關重要：「相信好多媽咪都明白，生完之後，個盆骨係會大咗，所以透過專業按壓，同紮肚，將盆骨成功收窄咗7cm，我而家係可以着返之前啲褲啦，我而家嘅腰圍就係去返參選港姐嘅時候，而家自信心滿滿。」

張寶兒狀態大勇。（吳子生攝）

談大仔退學：觀察到專注力不足 老師反映「坐唔定」

除了分享扮靚心得，張寶兒早前在社交平台宣佈大仔「袁咕碌」退學的消息亦成為傳媒焦點。她表示，在學校生活中觀察到大仔似乎不太適應：「老師反映佢專注力不足，例如在堂上坐唔定、小動作較多，有時還會自言自語。」 為了解仔仔的真實需求，她更帶大仔進行了「腦評測」。測驗結果顯示，大仔在吸收資訊方面有其獨特的方式，並非傳統學術環境所能完全涵蓋。

堅定教育方針：不追求學術 優先感官發展

對於被指是「佛系家長」或過度保護，張寶兒展現出理性且堅定的一面。她透露自己的教育方針始終偏向「全人發展」，認為幼兒階段的需求應放在睡眠、感官刺激及大肌肉發展上，而非一味追求學術表現。

「與其讓孩子遷就學校，不如讓教育遷就孩子」

張寶兒透露目前已安排大仔轉讀更適合他年齡發展的「超大 B 班」，並減少學術壓力，改以足夠的運動量來幫助他穩定情緒與專注力：「其實之前同囝囝做咗個腦評測，主要係觀察佢個腦電波，可能 30秒咁已經係知道你個腦，平時用邊個區域，用得比較多嘅，即係 10個腦區裏面系點樣試用呢個腦。」

被問到為何有這個決定為囝囝做「腦評測」？張寶兒表示：「其實呢個方法檢查好多年，因為好多朋友都有叫佢做，佢哋都有做嘅，咁我就純粹係得意，自己想了解下自己小朋友所以去做。就係因為我做咗呢個檢測，令我去諗返原來小朋友唔專注係因為呢啲原因，加深對小朋友嘅了解。」

張寶兒為兒子做「腦評測」。（吳子生攝）

被問到是否學校「投訴」兒子上堂不專注？張寶兒笑言：「咁我相信每一個小朋友一入學嘅老師都會講一兩句嘅，同埋其實佢哋一班學校咁細個個都係會跑來跑去啊。有時候我係一個比較關注老師同家長嘅溝通好足夠，所以我成日問老師，佢返學得唔得㗎？」

談到家庭細節，張寶兒一臉幸福。她笑言大仔雖然在學校坐唔定，但在家卻是個稱職的哥哥，懂得照顧細佬，例如會主動拿奶樽，甚至在細佬弄髒玩具時，細心地幫細佬抹嘴。