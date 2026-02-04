王心凌被爆與知名男星熱戀　深夜同車回女方豪宅　經紀公司回應了

王心凌與吳克群去年9月曾被爆兩人於上海、台北同進同出，甚至在飛機上互動親密，形同情侶。



事後王心凌出席活動受訪時，僅以：

有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶

回應，未正面認愛，外界解讀為發出「好人卡」。

有媒體看到，王心凌與吳克群共乘同一輛計程車，一行人聚餐到深夜才結束，計程車最終一路開回王心凌位的香閨豪宅。（IG@cyndiloves2sing）

看更多王心凌的相片：

+ 16

然而，事隔4個多月，兩人的緋聞關係再度引發關注。「鏡週刊」再度直擊王心凌與吳克群共乘同一輛計程車，前往日本料理餐廳與友人聚餐。一行人聚餐到深夜才結束。

離開時，吳克群在友人陪同下先上了多元計程車，沒想到王心凌隨後也搭上同一輛車一起離去。更引人注目的是，計程車最終一路開回王心凌位的香閨豪宅。

有媒體看到，王心凌與吳克群共乘同一輛計程車，一行人聚餐到深夜才結束，計程車最終一路開回王心凌位的香閨豪宅。（吳克群微博圖片）

更多吳克群的相片：

+ 15

王心凌下車後率先快步返家，吳克群不但未離開，反而緊跟其後進入女方住處，直到凌晨皆未再現身。兩人步伐輕快，並無酒醉跡象，若僅以「好友護送」解釋，仍顯得頗為牽強。

據悉，吳克群目前定居北京，王心凌則多在台灣活動，但只要女方赴大陸工作，男方常被目擊同行，加上大陸網友不時曝光兩人私下出遊的目擊情報，舊情復燃傳聞再度甚囂塵上。對此，王心凌所屬的天晴娛樂僅低調回應：

謝謝關心，我們沒有回應。

【延伸閱讀】ROSÉ自爆昔日秘戀辛酸 扮阿婆秘會男友 碎花裙假髮避狗仔隊追蹤（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

周董9年前舊作、王心凌再翻紅 大陸為何飄起濃濃台灣味

野生王心凌「素顏0偽裝」現身機場！私下真實模樣全被拍

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】