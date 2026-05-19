陳倩揚自爆結婚惹高層冷暴力　好心救場卻因大肚被踢出《東張》

撰文：小白
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2008年奪得香港小姐亞軍的陳倩揚（Skye），當年簽約無綫後便憑藉穩健的口才在主持界站穩陣腳，更是《東張西望》的招牌面孔之一。然而，她在26歲事業起飛之際，毅然選擇與愛情長跑8年的科學家男友步入婚姻，並陸續迎來三名子女。近日，她作客方健儀的YouTube頻道節目「女人方言」，首度公開當年因為「結婚生子」這個人生決定，而在演藝事業上遭遇的殘酷打擊與冷暴力。

陳倩揚是2008年香港小姐亞軍及2009年國際中華小姐亞軍，曾是《東張西望》的招牌面孔之一。（IG@chansinyeung）
陳倩揚作客方健儀的YouTube節目。（影片截圖）

婚姻竟成事業絆腳石　高層冷嘲熱諷「失去幻想」

陳倩揚回憶，當公司得知她準備結婚後，原本有望參演的處境劇角色瞬間泡湯。起初，她認為結婚生子是自己的人生規劃，無需為了虛無縹緲的演藝獎項而妥協，因此並未感到後悔。

2010年陳倩揚與拍拖8年的男友陳浩然結婚，兩人一共生了三位小朋友。（IG@chansinyeung）

但現實的殘酷很快給了她一記重擊。她透露，曾有一位公司高層當面用極其刺耳的言語冷嘲熱諷，直指客戶找女主持人就是要單身、帶有「女神光環」的，而結了婚的她已經「讓觀眾失去幻想」。該高層更無情地丟下一句：「結婚生小孩是你自己的選擇，現在沒人找你工作，也是你自找的。」

陳倩揚自爆當時公開感情生活時，遭到了公司高層冷語：結了婚就「沒有幻想」。（影片截圖）

崩潰痛哭後霸氣反擊　撕破公司「假推託」操作

這番狠話讓陳倩揚大受打擊，她坦言當時曾坐在床邊足足崩潰痛哭了一小時，內心深處更一度動搖，懷疑自己按部就班結婚生子的選擇是否真的錯了。不過，個性堅韌的她很快便擦乾眼淚，決心不被這些負面標籤與體制綑綁。

陳倩揚更大爆當時公司經常對客戶聲稱她沒有檔期，是自己主動向外界澄清。（影片截圖）

面對公司甚至對外營造出她「檔期全滿、無法接案」的假象來阻擋工作，陳倩揚選擇主動出擊，向外界證明自己的實力：「有啲公司話搵我唔到，成日都話冇期，但係我話唔係呀，我有期，咁你就知背後嘅操作。」她把握每一個得來不易的機會，每次工作都交出200%甚至500%的努力，最終成功打臉冷待她的高層，在「媽媽市場」中殺出一條血路，接下大量代言，也迫使公司不得不改善對她的待遇。

陳倩揚在離巢後積極經營社媒賬號，現時已經成為知名KOL。（IG@chansinyeung）

好心救場反成開除導火線　認清現實只求「爭氣」

然而，挫折並未就此停止。在陳倩揚懷第二胎約7個月時，某次她以嘉賓身份出席記者會，見到原定司儀遲到，便好心主動上台代班救場。沒想到，這個充滿熱忱的舉動，卻讓台下的高層驚覺她的「個（孕）肚原來咁大」。隔天，她便立刻接到高層電話，被勒令無限期暫停《東張西望》的主持工作。

所幸當時的監製嘉玲姐（張嘉玲）為陳倩揚擋下不少難聽說話，並安排她多做一集向觀眾好好道別。（影片截圖）

面對這突如其來的打擊，陳倩揚坦言深感錯愕與受傷。所幸當時的監製嘉玲姐（張嘉玲）出面替她擋下不少閒言閒語，並特意安排了一集讓她能好好與觀眾道別。這次「挺大肚被飛」的經歷，讓她徹底看清娛樂圈的現實，也領悟到必須隨時保持最佳狀態來保護自己。

陳倩揚說當時她挺住孕肚仗義救場，事後竟接到高層電話要求停工《東張西望》。（影片截圖）

回顧這些年的風風雨雨，陳倩揚沒有選擇怨天尤人，她表示現在面對逆境，心裏只有「爭氣」兩個字：「外面改變唔到嘅事，我睇下有冇乜嘢方向可以自己改變。」。

陳倩揚現在內心十分強大：「外面改變唔到嘅事，我睇下有冇乜嘢方向可以自己改變。」（影片截圖）
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