193高調復工獲父母到場力撐　疑因惹怒公司高層遭雪藏長達三個月

ERROR成員郭嘉駿（193）今年年初疑似因惹怒高層而遭公司「雪藏」近三個月。近日他於社交平台上高調宣佈疑即將復工的消息，並配文寫下「聽日尖沙咀見」。日前，他更是被發現以睡衣裝扮出現在尖沙咀商場的巨型玻璃箱內，全程任睇。

193（郭嘉駿）於社交平台上高調宣佈疑似即將復工。（IG@deniskwok193）

193父母現身玻璃屋支持兒子

193通過IG上開直播與粉絲線上互動，還不停呼籲粉絲與朋友可以親臨現場來探望他。面對過去三個月被公司冷凍的爭議，他全程避談背後細節，不願多做解釋。昨日（18日）193的父母特地提著不少水果出現在現場為兒子打氣。193媽媽帶著一大包橙子、提子等水果生怕自己的兒子餓著，可見父母對193十分關心。一家三口隨即在這間玻璃房裡聊起了家常，畫面十分溫馨。「玻璃屋」外的粉絲見到193的父母現身後，即陷入瘋狂狀態，紛紛呼喊「老爺、奶奶」。

193父母現身玻璃屋支持兒子。（IG@deniskwok193）

193疑因惹怒公司高層遭雪藏

據傳193遭公司「雪藏」原因疑似是因不滿在澳門的跨年倒數騷上沒有Solo表演，僅與ERROR隊友上台表演兩首半歌曲而心生不滿。事後更於社交平台直接點名節目監製，疑因此舉惹怒公司高層。自此之後，193便全面停工，社交帳號也不再更新動態。長達三個多月的時間裡，就連有份主持的節目《骰界》宣傳、「ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華」以及ViuTV的十周年慶祝活動，都全數缺席。