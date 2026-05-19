謝嘉怡卸下港姐光環街頭瘋狂掃街食燒賣　自揭曾患多囊卵巢綜合症

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）日前在IG分享了「掃街」短片大啖港式小食。自2025年遺憾離巢TVB後，她勇敢地自揭過去因患上「多囊卵巢綜合症」而飽受脫髮與偏頭痛困擾的黑歷史，解開了淡出大銀幕的謎團。如今在蘇格蘭休養成功的她，正以最真實、健康的姿態重啟人生。



謝嘉怡在IG分享大啖港式小食短片。（IG@lisamarie_tse）

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卸下港姐光環街頭瘋狂掃街

前港姐冠軍謝嘉怡（Lisa）日前在社交平台上載了一段地道「掃街」短片，片中的她興奮地穿梭於各個美食攤檔之間，對眼前的香港街頭小食表現出極大的熱情。她一邊大啖品嚐最愛的燒賣，一邊接連挑戰了腸粉、生煎包、燒雞肉串及香蕉煎餅等多款特有風味美食，最後更跟著人龍排隊，買了一杯港式凍檸茶為這趟美食之旅作結。

謝嘉怡大啖品嚐美食，飲凍檸茶。（IG@lisamarie_tse）

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謝嘉怡廣東話受限去年遺憾宣布離巢

回顧謝嘉怡的演藝生涯，當年奪得香港小姐冠軍入行的她，憑藉著混血兒的精緻外貌，一出道便俘虜了無數觀眾的心。然而，由於她自小在蘇格蘭長大，廣東話不甚流利，這在一定程度上局限了她在香港娛樂圈的發展與發揮。

謝嘉怡奪2020年港姐冠軍。（IG@lisamarie_tse）

即便如此，她依然在處境劇《愛·回家之開心速遞》中爭取到突破，飾演實習生「呂冠君」一角，成功以可愛搞笑的「半唐番」風格打動觀眾，成為她入行以來的代表作。正當劇迷期待她能有更多發揮機會時，其角色卻在劇中突然「被消失」，隨後她更在2025年正式宣布與TVB結束合約關係，遺憾離巢，令不少忠實粉絲大感惋惜。

謝嘉怡在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演實習生「呂冠君」一角。（TVB）

謝嘉怡自揭患多囊卵巢綜合症

告別電視台的合約束縛後，謝嘉怡活得更加坦然與大方。她日前在社交平台首次大方剖白，自揭近年來其實一直飽受「多囊卵巢綜合症」的困擾。這個導致女性荷爾蒙失調的病症，不僅對她的身體造成極大負擔，更帶來了嚴重的偏頭痛以及脫髮等連鎖健康問題，曾讓她承受著巨大的身心壓力。這番自白也終於解開了網民心中多年的謎團，解釋了為何她早前在幕前的曝光率會逐漸減少。