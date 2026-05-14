羅志祥6月紅館開唱門票秒殺　傳姜濤將現身履行師徒約定引爆期待

台灣舞王羅志祥（小豬）即將於今年6月13日強勢登陸香港紅磡體育館，舉行《30th World Tour Concert》巡迴演唱會。為了替演唱會造勢，羅志祥日前親自飛抵香港展開宣傳，大騷「半桶水」廣東話，憑藉其獨有的「豬式幽默」成功喚醒港迷的集體回憶。這次演唱會門票在開賣後能迅速被搶購一空，外界盛傳背後還藏著一個超級誘因——香港頂級男團MIRROR的人氣王姜濤，極有望擔任恩師的演唱會嘉賓！



羅志祥《SHOW LO 30th World Tour Concert—Hong Kong》演唱會將於6月13日（星期六）在紅磡香港體育館舉行。（Facebook@羅志祥SHOW）

從自卑男孩到頂流偶像 羅志祥是姜濤的追夢曙光

要說起兩人的深厚淵源，必須將時間倒回姜濤出道前。如今在香港紅透半邊天的姜濤，年少時曾因體型肥胖而飽受霸凌，內心充滿自卑與陰影。在那些缺乏自信的日子裏，羅志祥成為了他心目中無可取代的偶像，更是激勵他勇敢追逐唱跳歌手夢想的精神支柱。

看到姜濤現時的樣子，根本想不到原來以前大重達200磅。（IG@keung_show）

看到姜濤現時的樣子，根本想不到原來以前大重達200磅。（Viu TV）

羅志祥原來都曾因體形等被欺凌，更被改花名「黑豬」。（網上圖片）

當時家境普通的姜濤，全靠反覆觀看小豬的表演影片來自學舞蹈。這份默默仰慕的心情，直到2017年兩人共同參與選秀節目《快樂男聲》才迎來命運的交叉點——當時擔任節目導師的羅志祥，與身為參賽者的姜濤正式結緣，就此展開了這段演藝圈佳話的「師徒情分」。

姜濤當時全靠觀看小豬的表演影片來自學舞蹈。（IG@showlo）

姜濤2017年參與內地選秀節目《快樂男聲》，與當時擔任節目導師的羅志祥正式結緣。（網上圖片）

紅館舞台兌現承諾 跨越三年的師徒之約

這對師徒的暖心互動一路延續。回顧2023年8月，姜濤迎來人生首個個人演唱會，羅志祥特別排除萬難飛往香港，驚喜現身擔任尾場嘉賓。兩人當時在台上熱血合唱了《No Joke》、《夠了》等歌曲，掀起全場最高潮。表演結束後，小豬在台上向姜濤拋出邀約：「如果之後我在香港辦演唱會，你願意來當嘉賓嗎？」面對偶像兼恩師的邀請，姜濤當下毫不猶豫地立刻點頭答應。

2023年姜濤舉行首個個唱，羅志祥專程飛來擔任嘉賓。（IG@keung_show）

如今時隔3年，羅志祥終於宣布要在香港開騷，這讓大批死忠歌迷與粉絲立刻回想起了當年舞台上的這個「神聖約定」。大眾紛紛熱烈推測，姜濤必定會信守諾言，現身紅館力挺恩師。這份對兩人再度同台飆舞合唱的強烈期待，無疑成為了羅志祥香港演唱會門票光速完售的最強催化劑。