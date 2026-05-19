陳志雲訪問被批事前無准備態度傲慢 　達哥高EQ應對獲激讚

近日，陳志雲於個人的YouTube頻道《志雲頻道 stephenchannel》邀請香港網絡直播界鼻祖、人稱「達哥」的林慧韡擔任嘉賓進行訪問。節目播出後，陳志雲因在直播中多處出現口誤及態度傲慢，引發網友熱議。



陳志雲邀請「達哥」林慧韡擔任嘉賓進行訪問。（《志雲頻道 stephenchannel》）

陳志雲多次叫錯達哥姓氏

在訪問中，達哥與陳志雲暢談自身的心路歷程。然而節目播出後，陳志雲於節目中的多處失誤引發外界爭議。在訪問中主持人陳志雲事前毫無準備、態度傲慢，更以傳統媒體的固有思維，在達哥面前貶低網絡打機文化。在訪問開頭介紹嘉賓時，陳志雲就曾多次將達哥的姓氏搞錯，誤稱對方為「陳先生」。一旁的達哥只能尷尬微笑並即時澄清：「我姓林」。不僅如此，陳志雲在詢問學歷相關問題時，亦說錯了達哥的畢業院校。

陳志雲多次叫錯達哥姓氏。（《志雲頻道 stephenchannel》）

陳志雲缺乏同理心不尊重嘉賓

訪談期間，陳志雲以傳統媒體的舊有思維看待現代網絡文化，不僅拋出「打機有咩咁好玩」、「打機會唔會俾阿媽打」等過時提問，對打機文化滿是不屑；就連達哥真誠分享自身經歷時，他亦無視現場氛圍、當場大笑回應，極不尊重嘉賓。相關片段曝光後隨即掀起熱議，大批網民批評其仍存有傳統電視台的階級心態，對嘉賓極其不尊重，質疑他看人下菜碟，直言倘若受訪者是傳統歌影視紅星，他絕不敢如此傲慢輕視。

陳志雲直言他在任TVB高層時，無決定過去雪藏任何人。（葉志明 攝）

達哥高情商化解現場尷尬

面對陳志雲的接連失誤與傲慢的態度，達哥全程展現出極高情商。他非但未有半句怨言，當陳志雲對打機文化質疑時，更主動以簡單直白的例子，耐心加以引導與解釋。節目播出後，不少觀眾留言大讚達哥舉止大方得體。