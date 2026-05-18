《東張西望》重奪收視冠軍　麥明詩主持《AI實習生》吸百萬客

TVB翡翠台最新一週收視成績揭曉，戰況相當激烈。《東張西望》以21.8點的耀眼成績，微弱優勢險勝創下自身開播新高的《重案解密》大結局（21.7 點），重新奪回龍頭位置。週末的陣容同樣不容小覷，週日皇牌《中年好聲音4》逼近20點大關，週六由麥明詩坐鎮的AI真人騷也成功吸引超過百萬觀眾。

《重案解密》大結局創下開播新高。（《重案解密》截圖）

東張西望重奪收視冠軍

TVB公布上周（5月11日至17日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》於跨平台直播收視最高21.8點（140萬觀眾），重拾收視榜冠軍；苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡等主演《重案解密》上周大結局，最高收視21.7點（140萬觀眾），開播以來最高收視；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視18.8點（121萬觀眾）；外購古裝愛情喜劇《成何體統》最高收視14.1點（91萬觀眾）；綜藝節目《魔音女團》上周五播出最後一集，六位「魔音練習生」喬美莎、倪樂琳、倪嘉雯、盧映彤、宋宛穎及莊子璇終極成團，最高收視14.7點（95萬觀眾）。

《東張西望》於跨平台直播收視最高21.8點。(《東張西望》節目截圖)

麥明詩主持AI實習生吸百萬客

周六晚由麥明詩、Patrick Sir主持綜藝真人騷《AI 時代，未來實習生》最高收視16.7點（107萬觀眾）；《唱錢》最高收視13.6點（87萬觀眾）。周日晚車婉婉、鄭衍峰主持《中年好聲音4》最高收視19.7點（127萬觀眾）；《一周星星》最高收視15點（97萬觀眾）。