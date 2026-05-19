喬寶寶盼羅家英汪明荃出演新片　自爆回港搵食歎收入暴跌八成

56歲的喬寶寶近年長居英國，照顧卧床的年邁母親，近日回港接受《星島頭條》訪問，自爆為新片選角，期望能邀得羅家英與汪明荃夫妻檔支持。他更爆近年經濟環境變差及AI技術導致自身工作量大跌八成。



喬寶寶與妻子居英。（IG@qbobo_bbq）

喬寶寶居英悉心照顧病榻年邁母親

現年56歲的喬寶寶長期定居英國，除了享受湊孫之樂外，目前生活的重心全落在照顧年邁的母親身上。他透露母親現時長期臥床，因此日常的飲食起居、處理大小便、定時翻身以至全身按摩，他都與家人親力親為、悉心打理。喬寶寶感性地表示，印度人的傳統習慣極少會將家中的老人家送往老人院，即便照顧過程再繁瑣，也堅持要親自陪伴母親。

喬寶寶與母親。（IG@qbobo_bbq）

籌拍粵劇新片盼邀羅家英汪明荃夫妻檔助陣

這次難得抽空回港，喬寶寶身兼一項重要任務，就是為《我的印度男友》導演Sri Kishore的全新電影進行演員選角。這位印度導演對香港的粵劇文化情有獨鍾，新片將破天荒以本港粵劇為題材，講述一位70歲的老倌為了耗盡老本照顧病危的太太，不得不忍痛放棄心愛的粵劇夢，幸得身邊朋友仗義相助最終得以圓夢的故事。

喬寶寶25年12月回歸TVB大熒幕。（IG圖片）

導演坦言最希望邀請到粵劇界泰斗羅家英幫手擔綱演出，惟因目前電影預算有限，十分擔心家英哥的酬勞太貴，因而希望家英哥能以支持本港文化遺產的心態加盟，更笑言如果能加上汪明荃，夫妻檔同台亮相就更為完美。

喬寶寶盼邀羅家英汪明荃夫妻檔助陣新片。（IG@qbobo_bbq）

AI時代來臨喬寶寶爆工作量大減八成

談到目前的演藝大環境，喬寶寶直言現時大環境差，自己的工作量與以往相比足足大減了八成。他語帶無奈地透露，現時許多廣告客戶都轉用AI生成技術代替真人演繹，往往只需提供兩張照片就能「搞掂」一個廣告，這導致即便是親身上陣，演藝收入也縮水到只剩以往的兩三成。