前TVB綠葉老婆生日送勁大紮花　一齊33年捱過「茄喱啡」低谷

前無綫（TVB）綠葉湯俊明自2020年離開TVB後便北上發展，近來在直播帶貨、跑步界都有不錯的成績，算是站穩陣腳。一個男人成功的背後，當然有個女人默默支持。湯俊明日前趁老婆生日，除了準備好蛋糕，更有一束好大紮的花，最後更獻上一吻，哄得老婆好開心。

準備好蛋糕。（抖音＠湯俊明）

好大束花。（抖音＠湯俊明）

湯俊明獻吻。（抖音＠湯俊明）

好開心。（抖音＠湯俊明）

湯俊明無工開轉行做裝修

湯俊明於1993年報讀TVB藝員訓練班入行，與傅明憲、蔡子健、戴耀明等屬同班同學，入行32年，拍超過三百套劇，可惜演藝事業未有太大突破，多演配角角色。在TVB工作了近20年的他，於2013年因豐厚薪酬及發展機會等條件太吸引跳槽到港視，但因未獲發牌，令他的事業遇上一大衝擊，無工開唯有轉行做裝修，由學徒做起，他曾在訪問中透露：「嗰三個月真係人生最辛苦，由朝早9點做到晚上9點先收工，做足12個鐘，日曬雨淋，仲要一個人搬起成棵樹咁粗嘅鐵通，一手一脚搭鐵皮屋。」

最後他於2016年在監製林志華的幫助下重返TVB，雖然當時他曾猶豫過應否回巢，擔心要承受冷嘲熱諷，但幸好台前幕後態度都十分友好，而他回巢後先後參演了《踩過界》、《金宵大廈》、《反黑路人甲》、《木棘証人》等。

湯俊明係TVB第6期藝員訓練班出身，多演怕事小人物角色。（電視截圖）

湯俊明入行至今拍超過三百套劇。（電視截圖）

湯俊明被嘲笑係「茄喱啡」

湯俊明在2020年底第二度離巢TVB，之後轉戰內地尋找發展機會，更積極開拓抖音市場：「呢個社會不斷咁變，你仲係淨係拍戲，諗住我淨識做戲，其他我唔識係唔得㗎喇。」曾因為做直播帶貨賺錢養家，被網民嘲「茄喱啡」、「二打六」，但他從不介意表示：「唔覺得直播帶貨係折墮，每個人都有個夢想嘅，我有做演員呢個夢想......多啲叫我死茄喱啡，多啲叫我死二打六都唔緊要㗎！」相當豁達！

湯俊明熱愛跑步。（IG@tong_chun_ming）

湯俊明與老婆相識33年，好長情。（小紅書@湯俊明）