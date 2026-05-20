命運解惑師｜莊思敏孖妹性格事業各異　趙振鴻拆解雙胞胎命運之謎

《命運解惑師》是由莊思敏（Jacquelin）、黎莉和玄學家趙振鴻主持的新城廣播新一季節目，日前以城中熱話的一對孖仔為案例，討論為何同年同月同日同時出生的雙胞胎，人生軌跡與性格竟會出現巨大反差。



左起_黎莉、莊思敏、玄學家趙振鴻。（公關提供）

Jacquelin分享孖生妹妹性格事業不同

Jacquelin在節目中分享：「我有對孖生妹妹，我唔覺得我哋屋企有任何偏心嘅情況，就算佢哋兩個係孖，但佢哋嘅性格好唔同，佢哋嘅事業同行業都唔同。」她認為，即使在相同八字下，後天的性格轉變也會影響個人的選擇與際遇，並反問師傅：「因為先天嘅嘢已經定咗，八字應該係一樣嘅，行運嘅時候都係一樣嘅，只不過性格改變咗佢哋嘅選擇？」

命盤相同不代表人生會一樣

趙振鴻回應Jacquelin的提問時指出，即使是雙胞胎，命盤相同也不代表人生會完全一樣。他從玄學角度分析，父母的對待方式、家庭角色分工，甚至改名，都會產生影響。趙振鴻又指：「始終喺母親出世時間年月日時，八字命盤係一模一樣嘅，四柱一樣，大運一樣，只有龍鳳胎嘅大運先至會唔同。」但他強調，就算命盤相同，「爸爸媽媽對待大孖同細孖都會有分別」。

趙振鴻拆解雙胞胎命運之謎。（公關提供）

家庭角色分工塑造不同的性格

他以Jacquelin的家庭為例：「你係家姐，喺家庭成長，四兄弟姊妹一齊嘅話，你都會知道我要照顧細佬同妹妹。最尾嗰個細妹，上面有家姐有哥哥，會唔會特別多人就佢？」他認為這種家庭角色的差異，會直接塑造出不同的性格。

改名會影響運勢

此外，趙振鴻亦提及改名對運勢的影響。當黎莉問到改名會否影響運勢時，趙振鴻坦言會有分別，並以城中熱話的孖仔為例：「佢哋雖然係孖，但兩個名相差一個字，五行又唔同，所以會有影響，而且佢哋孖得嚟兩個樣都唔似，面相上反映到佢哋嘅性格、態度和待人接物都係好大分別。」