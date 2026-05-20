莊思敏夥玄學家解構雙胞胎八字　意外揭李泳漢李泳豪為何性格不同

由莊思敏（Jacquelin）、黎莉和玄學家趙振鴻主持的新城廣播新一季節目《命運解惑師》，日前以城中熱話的孖仔為案例，討論為何同年同月同日同時出生的雙胞胎，人生軌跡與性格竟會出現巨大反差。

新一季節目討論為雙胞胎，人生軌跡與性格竟會出現巨大反差。（FB@趙振鴻Master Chiu）

莊思敏質疑同八字為何際遇大不同

藝人莊思敏（Jacquelin）日前在節目中大方分享自己家庭的趣事，透露自己擁有一對雙胞胎妹妹（莊思華與莊思明）。她坦言，雖然在大眾眼中雙胞胎應該密不可分，但她從不覺得家中有任何偏心的情況。妙就妙在，這對孖生妹妹雖然基因相同，但後天的性格卻截然不同，甚至連長大後發展的事業與身處的行業也完全沒有交集。

她認為，既然是同卵雙胞胎，出生時間的年月日時「先天八字」必然是一模一樣的，按理說行大運的時機與軌跡也應該完全相同。她不禁提出靈魂拷問：難道真的是因為後天性格的轉變，才進而改變了她們個人的選擇與際遇嗎？

（左起）：黎莉、莊思敏及趙振鴻師傅一同主持新一季《命運解惑師》。（FB@趙振鴻Master Chiu）

玄學家解構同遮唔同柄密碼

針對莊思敏的疑問，玄學家趙振鴻在節目中給出了精闢的解答。他指出，在玄學上，即使是命盤完全相同的雙胞胎，也絕對不代表人生會如同「複製貼上」般完全一樣。他解釋，只有龍鳳胎因為性別不同，大運的走向才會不同。如果是同性別的大孖和小孖，她們的年月日時四柱命盤與大運確實是完全一模一樣的。

大師表示：「你係家姐，喺家庭成長，四兄弟姊妹一齊嘅話，你都會知道我要照顧細佬同妹妹。最尾嗰個細妹，上面有家姐有哥哥，會唔會特別多人就佢？」大師強調，即使父母主觀上自認沒有偏心，但在現實生活中，對待「大孖」與「細孖」的角色期望必定會有所分別。

父母對待與家庭長幼順序塑造性格。（FB@趙振鴻Master Chiu）

名字五行相差一字差之千里

除了家庭角色的推波助瀾，趙振鴻亦在節目主持人黎莉的追問下，揭示了「改名」與「面相」對運勢的後天修正作用。他坦言，名字對運勢的催化有著決定性的分別。他更引用了近期城中熱話的一對雙胞胎兒子為例，指出這對孖仔雖然出生時間相同，但父母為他們取的名字中相差了一個字：名字中一字之差，會導致兩個名字的五行屬性產生差異，這無形中便對各自的後天運氣產生了不同的化學反應。

大師更補充，仔細觀察便會發現，這對孖仔雖然是雙胞胎，但長相卻並不相似。這種後天的面相差異，正正精準地反映出他們在性格、處事態度以及待人接物上的巨大分別。大師這番說話，不免讓網民聯想到李泳漢與李泳豪兩兄弟。