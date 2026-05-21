肥姐沈殿霞逝世18年上海舊居曝光　靠200集家鄉喜劇走完最後時光

「肥姐」沈殿霞那標誌性的爽朗笑聲，是無數香港人心中不可抹滅的集體回憶。自2008年她因肝癌辭世後，這份歡樂已化作無盡的思念。近日，內地知名主持人曹可凡與網紅甘鵬攜手，特地前往上海尋訪肥姐兒時的舊居。這次的重遊，不僅揭開了巨星童年時期鮮為人知的點滴，更曝光了一段在肥姐生命最後倒數時，深藏著濃濃「上海情懷」的催淚往事。



內地知名主持人曹可凡與網紅甘鵬攜手尋訪肥姐沈殿霞舊居。（小紅書＠甘鹏GP）

肥姐沈殿霞上海童年曝光

肥姐1945年出生於上海一個富裕的煙草商家庭，在九個兄弟姊妹中排行第六。1958年，為了配合父母先行移居香港的計畫，年幼的她被暫時安頓在上海愚園路岐山村15號的姑母家中。

沈殿霞幽默的形象和爽朗笑聲永遠都在香港人的腦海中留下一個不可以磨滅的印象 (IG@jindaban1)

曹可凡在走訪這棟依舊散發著純樸氣息的老宅時感嘆，「其實這個地方呢，並不是肥姐自己的家，這是她姑姑家。當時父母已經去了香港，她一個人，所以那是她姑姑家，她就住在姑姑家裏。當然家裏的條件還是很好的，但只不過呢，這不是自己的家，所以有一點點寄人籬下的感覺」。然而正是這段時光，磨練出她日後在演藝圈獨當一面的堅毅個性。

肥媽沈殿霞當年就住在上海愚園路岐山村。（小紅書＠甘鹏GP）

肥姐沈殿霞當時借住在她姑姑家。（小紅書影片截圖）

曹可凡還說：「當時她住在這裏，去中西女中（現上海市第三女子中學）讀書。同學當中除了她，還有京劇表演藝術家周信芳的小女兒周采芹，兩個人都是因為小時候長得胖胖的，所以肥肥小時候人家叫『烏克蘭大黑豬』，周采芹呢叫做『烏克蘭大白豬』。」

曹可凡還透露周采芹與沈殿霞是中學同學。（小紅書影片截圖）

探訪期間，兩人幸運地遇見一位曾見過肥姐的老婆婆。婆婆對這位「三樓姐姐」1998年回鄉探親的畫面記憶猶新：「伊（她）穿高跟鞋，穿了一個皮的衣裳（她）又胖，對吧？」寥寥數語便生動勾勒出肥姐極具標誌性的時髦風範。

曹可凡與甘鵬遇見一位曾見過肥姐沈殿霞的老婆婆。（小紅書影片截圖）

提攜後輩不遺餘力 至死不渝的「上海魂」

1958年肥姐跟父母來到香港定居，1960年決心做藝人的她卻遭到父親反對，幸好有大慈善家何伯為她調停。後來肥姐順利進入邵氏影業，並在《歡樂今宵》中以「上海婆」一角紅遍大街小巷。這份對家鄉的深厚情感，也讓她在90年代與同鄉的電視主持後輩曹可凡結下了不解之緣。

這張照片是肥姐沈殿霞在離開上海去香港前在舊居中的。（小紅書影片截圖）

沈殿霞（肥姐）沒有絕色美貌，也沒有令人看得熱血沸騰的性感身材，但她卻有令人看得入迷的演技 (《富貴逼人》劇照)

曹可凡回憶，身為演藝圈大姐大的肥姐對他關懷備至。她總是以身作則，傳授他「絕不遲到、必須提前背妥台詞、懂得在台上互相補位」等極為專業的敬業態度。此外，肥姐對上海文化的熱愛近乎執著，即便後來病魔纏身，她仍堅持去觀賞在香港演出越劇《紅樓夢》，甚至把醫生「只能看20分鐘」的警告拋諸腦後，硬是撐著虛弱的身體看完了整場演出。

沈殿霞以其幽默、搞笑和爽朗的笑聲，讓觀眾印象深刻。（IG@jindaban1）

沈殿霞在每一個電影或劇集中的角色也是用心地去演。（IG@jindaban1）

兩百集《老娘舅》光碟 陪伴肥姐走完最後一程

曹可凡回憶起肥姐，感慨她身上一直有上海人獨有的樂觀，無論遇到什麼困難都會微笑去面對。而整段尋訪之旅中最令人動容的，莫過於曹可凡在舊居天台上，娓娓道來的一通「生前最後來電」。

肥姐沈殿霞舊居天台。（小紅書影片截圖）

曹可凡在回憶起肥姐沈殿霞「生前的最後來電」。（小紅書影片截圖）

當時外界正對肥姐的病危傳聞議論紛紛，某日夜晚，曹可凡意外接到了她的電話。電話那頭傳來熟悉的上海口音：「曹可凡，我是肥肥啊！」原來，因病只能待在家中休養的她感到極度苦悶：「人家全當我快要走了，儂（你）幫我放只節目老好，謝謝儂。」無奈的她只好向好友傾訴並請求曹可凡幫她找一些上海經典情境喜劇《老娘舅》的光碟來解悶。

上海經典情境喜劇《老娘舅》。（小紅書影片截圖）

曹可凡聞言，二話不說立刻請人火速拷貝了一兩百集的光碟寄往香港。後來，曹可凡亦從肥姐愛女鄭欣宜證實：「原來這些都是你給我媽弄的。」在那段停止工作的黯淡日子裏，肥姐每天就是靠著反覆觀看這部家鄉的喜劇，在笑聲中度過了人生最後的時光。

鄭欣宜（Joyce）後來亦證實肥姐在人生最後的時光裏，每天反復觀看家鄉喜劇。(IG@princejoyce)

鄭少秋和沈殿霞與女兒鄭欣宜合照。（IG@princejoyce）

肥姐小時候經常帶鄭欣宜出席各種綜藝活動。（IG@princehoyce）