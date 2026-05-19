狄鶯曾與孫安佐赴比賽狂吻3小時 捧胸陪睡15年 網驚呼畸形母愛
撰文：聯合新聞網
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資深藝人狄鶯與孫鵬的26歲兒子孫安佐日前他因在台灣北投溪邊公開測試自製火槍，現場噴出猛烈火舌，驚動警方到場處理，並持搜索票將其拘提到案。法官隨後依涉嫌公共危險、恐嚇公眾等罪嫌，裁定羈押禁見2個月。
狄鶯日前在直播中情緒激動替兒子發聲，形容孫安佐在武器製作方面「很有天分」，甚至直言是「天才」，認為若能被妥善引導「中研院應該好好培養他」。
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她對孫安佐的教育及愛，掀起外界熱烈討論，狄鶯過去曾在節目上公開承認，她與兒子同床共枕到對方15歲，而且孫安佐11歲時仍需要捧著她的胸部才能入睡。
更有網友翻出狄鶯2005年帶當時5歲的孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」畫面。
當時參加「馬拉松接吻大賽」的幾乎都是情侶，參賽者要接吻長達3小時，而由狄鶯和孫安佐組成的「母子檔」則顯得非常特別。不少網友直言：
「好誇張」
「太前衛的家庭」
「畸形的母愛」
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