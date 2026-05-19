狄鶯曾與孫安佐赴比賽狂吻3小時　捧胸陪睡15年　網驚呼畸形母愛

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

資深藝人狄鶯與孫鵬的26歲兒子孫安佐日前他因在台灣北投溪邊公開測試自製火槍，現場噴出猛烈火舌，驚動警方到場處理，並持搜索票將其拘提到案。法官隨後依涉嫌公共危險、恐嚇公眾等罪嫌，裁定羈押禁見2個月。

狄鶯日前在直播中情緒激動替兒子發聲，形容孫安佐在武器製作方面「很有天分」，甚至直言是「天才」，認為若能被妥善引導「中研院應該好好培養他」。

延伸閱讀：台星二代孫安佐「自製噴火槍」戶外測試威力太驚人　警方上門拘捕

+26

她對孫安佐的教育及愛，掀起外界熱烈討論，狄鶯過去曾在節目上公開承認，她與兒子同床共枕到對方15歲，而且孫安佐11歲時仍需要捧著她的胸部才能入睡。

狄鶯過去曾在節目上公開承認，她與兒子同床共枕到對方15歲，而且孫安佐11歲時仍需要捧著她的胸部才能入睡。（節目截圖）

更有網友翻出狄鶯2005年帶當時5歲的孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」畫面。

狄鶯2005年曾帶孫安佐參加「馬拉松接吻大賽」。（Threads）

當時參加「馬拉松接吻大賽」的幾乎都是情侶，參賽者要接吻長達3小時，而由狄鶯和孫安佐組成的「母子檔」則顯得非常特別。不少網友直言：

「好誇張」
「太前衛的家庭」
「畸形的母愛」

延伸閱讀：狄鶯開直播大尺度遭問「露胸嗎」　回應兒子吸毒、踢飛藍潔瑛留言

+7
狄鶯耗近億家財後退出娛樂圈　下半輩子照料兒子孫安佐小S曬全家福悼念大S　揭亡姊賺到錢即幫爺爺圓夢　網民反讚徐媽靚《屋頂》歌手溫嵐突爆進ICU　經理人證實：敗血性休克且狀況不明蕭薔《浪姐7》酬勞全部捐　罕吐做30年公益心聲　網讚人美心也美

延伸閱讀：

又是為流量！孫安佐鋌而走險內幕曝光

狄鶯大讚孫安佐是天才該培養！法官揭監獄「高手超多」：違法勿浪漫化

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

狄鶯
台灣藝人動向
台灣
聯合新聞網