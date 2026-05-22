呂慧儀自爆有意北上定居中山　科大牛津雙學霸早為完劇鋪後路

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》自2017年開播至今，最近已證實劇集即將停播，並將會推出新處境劇來取代，而劇中靈魂人物飾演「熊若水」的「長腳蟹」呂慧儀去向備受矚目。呂慧儀日前於中山出席活動時不僅人氣爆燈吸引大批粉絲集郵，更在現場驚喜自爆有意北上定居，為自己鋪定後路。

呂慧儀自爆有意北上定居。(胡凱欣 攝)

認身邊多老友定居中山

其實呂慧儀與中山淵源甚深，她透露早於2006年參選港姐時，就曾隨隊到當地拍攝外景。事隔多年舊地重遊，她對當地的優美環境和地道美食依舊讚不絕口，直言：「中山的地方好靚，空氣好，又乾淨。」被問到是否有意在當地置業，呂慧儀首度鬆口承認身邊已有不少老友搬到當地，自己亦非常心動，更公開表示：「我想我遲些可能都會搬來中山，因為已經有朋友在這裏了。」

呂慧儀於2006年參選港姐。（TVB圖片）

呂慧儀希望可以演出一些「得意」的角色。(胡凱欣 攝)

科大牛津雙學霸創教育中心鋪後路

對於《愛．回家》播出超過9年，而呂慧儀最初期已經有份參與，她對這部劇集的感覺充滿了感慨。她入行多年，當中有接近一半的時間都在拍這部劇。她在接受《香港01》訪問時坦言極度感觸：「但係都開始會諗，如果真係完嘅話，一定好唔捨得囉，會好唔捨得我啲屋企人。」

呂慧儀於2008年劇集《原來愛上賊》中飾演「長腳蟹」一角，因為角色受到不少人喜愛。（IG圖片）

呂慧儀直指公司唔養閒人。(胡凱欣 攝)

不過，一向被譽為圈中「學霸」的她似乎早已未雨綢繆。中七以理科全級第一考入香港科技大學電子工程系的她，除了創辦教育中心，早前還半工讀完成了牛津大學賽德商學院的行政管理課程，絕對有實力北上發展新事業。

呂慧儀為母校香港科技大學主持晚宴。（IG@konniecrab）

呂慧儀半工讀完成了牛津大學賽德商學院的行政管理課程。（小紅書）