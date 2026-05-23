張兆輝26歲學霸兒子張卓鏗罕露面　英國名校畢業顏值掀熱議

張兆輝一向是圈中的愛妻號與好爸爸，日前他隨香港明星足球隊北上出戰友誼賽，更帶同鮮有公開露面的26歲大仔張卓鏗同行，意外令兒子的近況曝光，隨即吸引大批網民的目光。



張兆輝與太太郭碧妍育有一對仔女張卓鏗（Edison）及張卓姿（Twiggy）。（微博@張兆輝）

英國留學碩士畢業成學霸

從網上流傳的影片中可見，同行的前輩黃日華對世侄張卓鏗非常照顧。身穿球隊風褸的黃日華熱情地搭著張卓鏗的肩膀，主動向現場的球迷興奮介紹，一邊指著張卓鏗一邊高呼：「張兆輝的兒子。」更用手比劃著兩人的身高，而被點名的張卓鏗則在旁表現得相當乖巧，全程露出一臉靦腆的微笑。據悉，張卓鏗是一名不折不扣的學霸，去年於世界頂尖的倫敦國王學院碩士畢業，學歷相當高。

黃日華向大家介紹張兆輝兒子張卓鏗。（影片截圖）

張卓鏗面對鏡頭，略顯靦腆。（影片截圖）

父子外貌引網民熱烈討論

影片曝光後，父子倆的外貌隨即掀起網民熱烈討論。不少人將兩人的顏值作對比，有粉絲認為張兆輝雖然年過六旬，但外型依然保養得宜，顯得更加英俊、有型有款；而大仔張卓鏗則長相敦厚、身材高大，有網民直言「還是有點像，只是沒有他爸帥」、「長得太普通」。

比劃兩人身高。（影片截圖）

愛女同樣是藝術高材生

除了大仔優秀外，張兆輝與太太郭碧妍的愛女張卓姿同樣是美貌與智慧兼備。現年21歲的張卓姿（Twiggy）成績亦相當好，曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，她曾與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項成為大贏家，是名副其實的「學霸」。

21歲的張卓姿（Twiggy）成績亦相當好，曾在英國GCSE考獲5A2B成績，現時在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程。（小紅書影片截圖）

張卓姿在倫敦藝術大學 （University of the Arts London）倫敦傳媒學院（London College of Communication）修讀電影與電視學士課程，早前她與幾位同學合作拍攝的短片“Institute of Proper Ladies”獲得「最佳剪輯獎」、「最佳音響設計獎」、「最佳女配角」三個獎項。（IG圖片）