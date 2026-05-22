《周遊人生》開播獲激讚　周奕瑋親赴武當山拜會「美國道長」

由周奕瑋（Jarvis）主持的《周遊人生》，一連兩星期逢周一至周五晚翡翠台晚上十點半播映，探討來自不同行業／不同成長背景的受訪者，如何突破地域、文化、性別及傳統規範，走出不一樣的有溫度人生。



由周奕瑋（Jarvis）主持的《周遊人生》，一連兩星期逢周一至周五晚翡翠台晚上十點半播映。（公關提供）

《周遊人生》開播以來獲極高評價

已連續播了四集的《周遊人生》，題材雖然只是簡單的「人生」二字，但由於Jarvis與受訪者每個互動都極有「人味」，加上受訪者獨特又有啟發性的信念，及Jarvis感性的得著與分享，自播出以來收獲極大好評，無論行內或是行外人，都給出了極高的評價。

《周遊人生》開播以來獲極高評價。（公關提供）

黃翠如劉倩怡余安安紛紛留言點讚

鄭子誠太太劉倩怡及余安安都分別有在社交網公開大讚節目，並看出了節目幕前幕後為了好節目所付出的堅持和努力，劉倩怡：「《周遊人生》好好睇，啲稿寫得好好，感性，有故事；資料蒐集同撰稿要記一功！不像一般旅遊節目，吃吃喝喝、嘻嘻哈哈」，余安安：「用心做。一定被看見，是充滿愛與正能量的結果！一定每晚支持。」多年來同樣想透過不一樣的旅遊節目，讓觀眾看到不一樣的風景與體驗的黃翠如，亦在Jarvis社交網留下來大大力拍掌的Emoji。

余安安留言點讚。（公關提供）

黃翠如留言點讚。（公關提供）

《周遊人生》獲網民激讚「有深度有溫度」

不少網民大讚之餘，更是同喜同悲：「一集太少了」、「節目真的太短，如果有加長版更好」、「每次看到朗奶媽照顧熊貓的影片，總是帶著滿足的笑容，活力滿滿」、「有深度，有溫度」、「Jarvis，感謝你和製作團隊用心製作咁動人嘅節目」、「非常有深度窩心的節目，啟發我們有許多人生的反思」、「香港人需要這類有深度勵志的節目」、「期待第二季」、「主持和每位故事主角，都表現出真性情及展現出真我，自然而不做作，係近期非常之好睇嘅一輯『另類』旅遊節目。」對於節目大獲好評，Jarvis亦在社交網公開留言答謝各界，並再次感性地點出節目的重心—人與人之間的脈動：「這也是《周遊人生》奇妙而溫暖的地方。我們發放了溫度、飄到你們的手上。然後你們把溫度回傳給我，溫暖了我們的人生。這就是人與人之間的脈動。」

《周遊人生》獲網民激讚「有深度有溫度」。（公關提供）

尋找獨特人生堪稱「綜藝版尋人記」

《周遊人生》的特別之處，是每一個受訪者的人生都有其非一般的地方，經歷又好、信念又好，總能給人一種眼界大開的感覺。到底《周遊人生》是如何在外地發掘出如此特別的人生，主持Jarvis接受官方訪問時，透露是他和幕後團隊四出尋找特別「人生」、及經歷多番商討後得出的結果，Jarvis更坦言，很多時候是透過「人搭人」，看看能否聯絡上Target的受訪對象，堪稱「綜藝版尋人記」。Jarvis：「主要係大家搵咗好多特別嘅人生故事再開會傾，好似今晚播嗰集美食歷史作家，我知道有件咁嘅事，覺得得意咪做，然後就努力咁去搵呢個人出嚟，有時係靠身邊朋友搭吓搭吓咁去搵人。」

尋找獨特人生堪稱「綜藝版尋人記」。（公關提供）

美食歷史作家盧冉親帶Jarvis品嚐清宴經典菜式

Jarvis提到的美食歷史作家，將在5月22日晚播出的第五集《周遊》亮相，他是曾為內地劇《夢華錄》擔任歷史顧問的美食歷史作家盧冉。多年來醉心還原古籍菜式的盧冉，花了7年時間還原75道宋代歷史菜式後，計劃再花7年時間還原《紅樓夢》清宴。在節目中，盧冉除大談對「極致」及「真實」的追求，還帶了Jarvis品嚐其近期積極研究的「三套鴨」等經典「清宴」古代菜式。

呢個就係「三套鴨」，食到Jarvis讚不絕口。（公關提供）

周奕瑋親赴武當山拜會「美國道長」

另一位受訪者，是「美國道長」Jake。自小醉心李小龍、成龍電影，一心追求正宗Chinese Kung Fu的Jake，20歲之年因為想「養生」、隻身由美國飛赴武當山，憑藉真誠及堅持接任成為「武當三丯派」第十六代傳人。為探討「傳人」在武當派的定義和意義，以及作為外國人為何會被欽點肩負傳承門派的重任，Jarvis與製作團隊深入武當山採訪Jake，還當上了「一日武當弟子」學耍太極。

「美國道長」Jake的故事。（公關提供）

首爾ASMR吃播博主Juliet為專注拍片曾一年時間「與世隔絕」

另5月21日晚一集《周遊人生》內容亦相當豐富精彩，Jarvis 到韓國拜會了主打ASMR、最高View數影片達3,000萬的首爾吃播博主Juliet，與Juliet齊齊錄製吃播片外，還在Juliet介紹下試了一個價值1,400港元的韓式妝頭進行大變身！原來為了效果，一條時長10分鐘左右的吃播片，準備及拍攝時間長達8小時，而Juliet為了做好吃播主這份工，更曾有一年時間每日睡不足4小時，兼完全沒有見過朋友，但她依然覺得好幸福。「因為當全心全意專注當下每個動作，成個世界會靜落嚟，食物嘅聲音、味道同食嘢時嘅幸福感先可以真正地放大」、「人生就係呢個瞬間嘅事。」道理看似簡單，但背後的專注、毅力以及豁達卻並非易事。