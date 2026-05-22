香港探秘地圖｜倪嘉雯7大造型上陣勁搶眼　多元表情獲讚好cute

《香港探秘地圖》是由王偉仁（Simon）監製、李昊、陳可兒編審的靈異輕喜劇，逢星期一至五晚八點半翡翠台播映。主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁、黃子桐等。



倪嘉雯同龔嘉欣望落有啲似樣。（公關提供）

龔嘉欣丁子朗合力為倪嘉雯炮製「愛的幻象」

5月21日晚一集《香港探秘地圖》，可說是王秀儀（倪嘉雯飾）戀愛大作戰！因校園鬧鬼事件愛上「渣男」韓國豪（阮政峰 飾）的秀儀，險於約會當晚被迷姦，幸發生「離奇事件」有驚無險，國豪因而對秀儀敬而遠之…...為免沉晒船的秀儀太Sad，畢萍（龔嘉欣飾）及文彬（丁子朗飾）合力為秀儀炮製「愛的幻象」，笑料百出。

佢同龔嘉欣呢幕鬥靚女好正，兩個都好青春之餘，真係好似樣哩。（公關提供）

倪嘉雯七套造型獲網民大讚

自從第三集提到秀儀愛上國豪後，倪嘉雯（Carmen）即火力全開展現Gfable一面！昨晚一集，倪嘉雯先後以7個不同殺食造型上陣，除有短褲短裙仔、還有露腰和露膊款，當中既有Y2K打扮、亦有Girly打扮，加上稚氣十足的齊蔭、摸頭仔動作，天生呆萌的樣子，以及大量可愛爆燈的沉船動作。

造型2，網民好鍾意Carmen摸頭仔。（公關提供）

其中三大「沉船經典」有：1. Bling Bling＋心心眼大叫「愛情係會另一個人充滿力量架」、2. 冧住煎心形牛扒，及3.轉住圈朗讀「國豪情詩」，加上Carmen的喜感演繹，令到不少網民沉晒船，大讚Carmen Gfable之餘，並力推在劇中搶晒鏡的Carmen榮膺今年女飛躍！網民：「今年應該拎女飛躍」、「表情好多元，唔會成日同一個樣」、「Carmen好可愛」、「好難有人會討厭佢」、「（飲醉酒）個樣笑到好蠢好可愛，好入戲」、「勁Gfable」、 「真心好cute。」

如果你有對腰果眼、成日咁冧豬、同埋甜到咁嘅女朋友，請問可以點樣唔暈大浪？！（公關提供）

倪嘉雯作噴射式嘔吐震撼網民

這兩集搶晒戲的Carmen，連續兩日在討論區亦爆發了潛力圖！首先在第三集，劇情講述秀儀因飲醉關係、嘔到國豪成身都係；為了配合劇集喜劇效果，Carmen犧牲靚樣、作出噴射式嘔吐，大大震撼了網民，並於當晚在網絡出現洗版式Gif圖。而昨晚一集，由於劇情驚揭秀儀會無預警「少女」變「野獸」，臭脾之餘還會瘋狂打人，為了配合搞笑，Carmen都是瞓身展現猙獰樣，令網民大開眼界之餘、亦忍不住大讚專業。