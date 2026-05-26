香港探秘地圖線上看6-10劇情｜黎耀祥幫人做小三、龔嘉欣查真兇

《香港探秘地圖》是由《心理追凶 》、《靈戲逼人》王偉仁監製、李昊、陳可兒編審的全新靈異輕喜劇5月18日起逢周一至五晚八點半於翡翠台播映。劇集主要演員有主要演員有黎耀祥、龔嘉欣、丁子朗、倪嘉雯、孔德賢、袁文傑、楊玉梅、關曜儁、黃子桐等人。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

《香港探秘地圖》第6-10集劇情

《香港探秘地圖》第六集 (05/25)

一臣先前則透過泰文名字的啟示，帶俊熙遠赴泰國找回智賢的骨灰，又向傳媒公開智賢為了私奔而與一泰國女子交換身份，卻不幸意外身亡。同時，畢萍驚訝弟弟畢鳴認識秀儀，原來是文彬找來畢鳴扮作國豪，在網上繼續與秀儀以電郵方式來往……

由於畢萍不信一臣所謂的扶乩之說，她特意私下追查，驚悉智賢與俊熙竟在泰國一同遭遇車禍，最終妹死兄生，令俊熙惹來殺妹以奪取遺產之嫌，而金夫人身邊的堪輿學家龍貴亦有此猜測。隨後，畢萍順利尋獲智賢生前的自白錄影，從中得悉俊熙與智賢不為人知的秘密。

《香港探秘地圖》第七集 (05/26)

一臣早前在宣揚參拜姻緣石能保佑愛情時，曾目睹年輕男子宋明輝對著姻緣石三跪九叩；他亦曾向西裝店職員林曉悅贈言，當場直指並點破了對方不可告人的小三身份。

在接到一臣的指示後，畢萍隻身前往中環某商廈的後樓梯，著手調查該處牆上離奇浮現狐狸圖案的怪事，期間更巧遇昔日的中學師姐方淑貞。淑貞其後特意邀請一臣親臨視察，一臣斷言該圖案實乃狐妖作祟，專門破壞辦公室內一眾同事的姻緣，因此向淑貞立下規矩，要求職員在特定日子的戌時過後便必須離開公司。雖然畢萍正努力推敲牆上狐狸圖案的真正成因，並準備向師姐交代，卻在過程中驚悉淑貞正為丈夫出軌的問題而感困擾。

《香港探秘地圖》第八集 (05/27)

秀儀與畢萍跟蹤淑貞的丈夫張志強，發現小三竟是曉悅。畢萍當面質問一臣是否一早知道這段複雜的三角關係，一臣不置可否且不肯放棄曉悅這客人，令秀儀對其幫小三之舉深感失望。由於看見淑貞因與張志強修補關係而高興，畢萍難以開口揭破真相，唯有嘗試改從曉悅一方著手。

秀儀因不用再與國豪進行遠距離戀愛而滿心歡喜，怎料外出時竟親眼撞破對方背著自己另有外遇！其後，畢萍等三人得悉一臣將要為曉悅進行安胎法事，便密謀暗中偷取那張寫有胎兒父親時辰八字的黃符，藉此徹底確認誰才是真正生父。

《香港探秘地圖》第九集 (05/28)

秀儀正為國豪突然於電郵提出分手而痛哭流涕，並絕望直言自己才是真正的小三，其後她更在情急之下讓志強知曉悅已有身孕，志強聽後則表態會承擔一切責任。畢萍與文彬私下偷取了一臣的手機與曉悅聯絡，設法着她帶同胎兒的親生父親前往參拜姻緣石，豈料曉悅當天帶來的男人，竟然完全不是畢萍先前所猜測之人。

為了挽回婚姻，淑貞在向一臣尋求協助，不禁開始認真自我反省。與此同時，明輝在姻緣石前瘋狂鞭打自己、企圖代所愛之人洗清罪孽的震撼舉動，但被網媒全面公開。

《香港探秘地圖》第十集 (05/29)

早前探秘小隊前往廟街拍攝影片時，一臣曾言語間指出國豪的面相生性好色，一度惹起秀儀的強烈不滿。直至後來有報導踢爆國豪確是名副其實的渣男，秀儀才終發現自己落入圈套受騙，在悲憤交集下決心展開報復。她特意發出電郵約見國豪，怎料竟誤將畢鳴踢落海中，不過秀儀亦因這場意外，最終得以查明了電郵寫手的真正真相。

文彬在朋友攣毛的引薦下，成功加入劇組並在開拍續集的電影《神功靈戲》中擔任副導。該片透過海選掘起新星凱泳出任女主角，令人嘖嘖稱奇的是，她的容貌竟然與上代女主角詠姐如同餅印。電影開鏡後片場卻頻生怪事，凱泳亦表現異常、疑似撞邪。一臣特意前往片場聯絡文彬，卻在機緣巧合下與龍貴碰個正著，雙方狹路相逢。

《香港探秘地圖》第1-5集劇情

《香港探秘地圖》第一集 (05/18)

打假網紅畢萍發現玄學家莊一臣，在其網上節目《探秘地圖》中大肆渲染年輕女子王秀儀於公園離奇昏迷一事。莊一臣不但將事件描述得疑幻疑真，更號召一眾支持者前往醫院集氣，聲稱要透過念力喚醒秀儀。畢萍向來不相信此類說法，認定無非是裝神弄鬼之舉，遂決定親赴現場拍片，務求揭穿對方。豈料她竟在醫院親眼目睹，莊一臣果真令秀儀甦醒過來，整個計劃頓時被徹底打亂。

其後，莊一臣為擴充《探秘地圖》的製作規模，舉辦了一場公開招聘會。畢萍為趁機拆穿其真面目，邀請好友高文彬一同參加。然而面試期間，文彬不但未能配合畢萍的計劃，反而被莊一臣的表現所折服。與此同時，莊一臣亦看中畢萍身為打假網紅的網絡身份及其影響力，主動提出合作。畢萍抱着深入調查、查明真相的決心，最終與文彬一同加入，成為《探秘地圖》的受聘成員。

《香港探秘地圖》第二集 (05/19)

畢萍與文彬第一日上班，便發現王秀儀同樣獲聘加入公司，三人就此成為同事。莊一臣隨即率領眾人前往鵝頸橋，實地拍攝「打小人」習俗，期間更發現一位據說極為靈驗的盲婆。畢萍為測試盲婆是否確具靈力，竟要求對方以打小人的方式向自己施咒。文彬擔心畢萍遭遇不測，立即自薦代替她承受詛咒。其後，文彬接二連三遇上倒霉事件，遂深信盲婆的詛咒已然應驗。

畢萍向來篤信科學理性，對此事自然不以為然，認定整起事件必定是有人從中作梗。她甚至推測，根本就是莊一臣與盲婆事先串通設局，合謀上演一齣欺騙眾人的戲碼。經過一輪暗中偵查，畢萍終於掌握了一些關鍵的發現。

《香港探秘地圖》第三集 (05/20)

大學校園發生離奇事件，醫科生韓國豪滿身傷痕，在醫學大樓向清潔工求救，聲稱被一名身穿民初服裝的神秘女子襲擊。該名清潔工隨即將消息提供予《探秘地圖》。畢萍、文彬與秀儀接報後立刻展開調查，發現大學在十五年前亦曾發生極為類似的怪事。據悉，當年數名學生同樣報稱目睹一名民初裝扮的神秘女子，同日更有一名女學生意外身亡；而其中一名涉事學生，正是現已擔任大學教務主任的嚴正。畢萍向嚴正查問期間，明顯感覺到對方對當年事件有所隱瞞。

在調查過程中，秀儀與國豪因相處機會增多，兩人之間漸漸產生了微妙的感情。

《香港探秘地圖》第四集 (05/21)

畢萍與團隊終告揭穿了嚴正多年來極力隱瞞的真相，徹底釐清大學校園內那則民初女鬼傳說的來龍去脈。此後，眾人將調查重點重新放回國豪遇襲的謎團之上。經過一番仔細推敲，畢萍與文彬終於了解，國豪當日身受重傷之際，何以選擇向清潔工求救，而非向其他人求助。

正當謎底逐步解開之際，秀儀與國豪恰巧正在單獨約會。畢萍擔心秀儀因過於接近國豪而發生狀況，立刻與文彬趕赴約會現場。

《香港探秘地圖》第五集 (05/22)

金氏家族二房遺孀金夫人，與大房長子金俊熙，正就金叵羅大廈的業權問題進行訴訟。同一時間，大廈內一個空置單位傳出詭異的女子聲音，引起人心惶惶。畢萍查得該單位的業主正是大房孻女金智賢。據了解，智賢曾透露將赴外地結婚，此後便再無出現。金夫人一聽錄音即認出，該把女聲正是智賢本人。而俊熙則對外宣稱收到智賢的親筆信，表明身後會將遺產遺留給他這位異父異母的兄長。

畢萍追查詭異女聲的來源，過程中更得悉一個泰文名字。與此同時，莊一臣受俊熙委託舉行招魂儀式，扶乩所得結果，竟同樣顯示出該泰文名字。

《香港探秘地圖》演員

黎耀祥 飾 莊一臣

黎耀祥飾演莊一臣。（TVB）

龔嘉欣 飾 畢萍

龔嘉欣飾演畢萍。（TVB）

丁子朗 飾 高文彬

丁子朗飾演高文彬。（TVB）

楊玉梅 飾 金夫人

楊玉梅飾演金夫人。（TVB）

袁文傑 飾 龍貴