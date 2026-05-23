美劇《維琴河》男星失蹤一周後屍體被發現　警方懷疑是謀殺

曾演出熱門美劇《維琴河》（Virgin River）的45歲加拿大籍實力派演員Stewart McLean，在被通報離奇失蹤數日後，最終被執法部門尋獲屍體。然而隨著搜證情況的推進，警方表示這並非一起單純的失蹤意外，現場證據顯示死因極不尋常，目前已正式啟動兇殺案調查程序。



失蹤男星Stewart McLean的屍體已被發現。（IMDb）

離奇失蹤一周 最終於社區尋獲屍體

這起命案隨即震動當地社區。負責辦案的重案組在最新聲明中坦言，現場遺留的種種蛛絲馬跡，讓調查人員堅信這是一起謀殺案：「執法部門啟動調查，於過程中發現證據令調查人員相信McLean先生是謀殺案的受害人。調查將持續，謀殺組現正收集與分析證據，翻看閉路電視片段，進行審問，以建立McLean先生在5月15日前活動的時間線。我們正追尋所有線索，為McLean家人、友人與至親找答案。」

警方懷疑Stewart McLean是被謀殺的。（IMDb）

45歲加拿大男星Stewart McLean在5月18日被報失蹤。（IMDb）

這起悲劇始於本週一（5月18日），McLean的至親因無法與其取得聯繫而向執法部門報案求助。隨著警方深入調查，一條令人揪心的失蹤與遇害時間線也隨之浮出水面，McLean最後一次公開現身，是在5月15日位於加拿大卑詩省獅子灣（Lions Bay）的自家寓所中，隨後他與外界失去聯絡。

Stewart McLean曾出演過《維琴河》。（劇照）

親友於5月18日（周一）正式向執法部門報案求助，當地警方隨即展開大範圍搜查，遺憾的是，在5月22日（周五），搜救人員於獅子灣附近尋獲了他的屍體，當場證實已無生命跡象。

2026年5月21日，加拿大皇家騎警出現在Stewart McLean的家中。（CBC）

2026年5月22日，一名警員帶著警犬出現在Stewart McLean家附近地區。（CBC）

經紀團隊沉痛哀悼 痛失合作十年的溫暖夥伴

McLean不幸遇害的消息曝光後，與他合作長達十多年的經紀人隨即對外發表了令人動容的悼念聲明。

經紀團隊得知Stewart McLean離世後大受打擊。（IMDb）

經紀公司沉痛地表示：「我們得悉Stewart McLean離世大受打擊。我們很榮幸可以代表他超過10年，他是個在溫哥華廣受尊重與崇拜的影視工作者。他的仁慈與幽默將被惦記。我們在這個艱難時刻向他家人與所有認識與關愛他的人送上慰問。」