夏雨遭劉定堅驚爆拍戲伸脷騷擾高妙思　林漪娸李婉華控訴男星惡習

娛樂圈近日驚爆「伸脷性騷擾」風波，多位女星昔日拍戲被男拍檔強行加戲的經歷相繼曝光，引來全網熱議。



劉定堅剪片驚見夏雨瘋狂伸脷突襲高妙思

資深電影人劉定堅日前在其YouTube頻道爆大鑊，透露早年他執導一部短劇時，安排老戲骨夏雨與當年初出道的純情女星高妙思合作拍攝親吻鏡頭。豈料劉定堅在後期剪接時發現驚人一幕，他直言：「我哋剪片，逐格逐格睇返，嘩，係咁嘴，係咁伸條脷出去！高妙思呢個人，就好傻女嘅，傻吓傻吓咁，唔識去抵擋。」

劉定堅驚爆夏雨曾伸脷騷擾高妙思。（Youtube@劉定堅狠辣批評）

夏雨近年過着半退休生活。（劇照）

林漪娸點名控訴遭戴志偉「加料伸脷」

除了幕後人員的爆料外，林漪娸日前作客電台節目接受訪問時，亦憤怒點名痛斥戴志偉。林漪娸回憶起自己當年的螢幕初吻，原本劇本只要求普通的親吻戲份，怎料在馬路拍攝時，男演員戴志偉竟然在未經同意下突然「加料突襲」。林漪娸在節目中越講越激動，更直接隔空向對方連珠炮發：「明明係錫錫，佢伸脷喎！戴志偉你記唔記得？我就記得好清楚，佢肯定蝦𡃁妹啦！」 痛批對方借勢欺負新人，這場普通吻戲慘變伸脷驚魂，令她至今仍歷歷在目。

林漪娸大爆螢幕初吻被加戲，遭男星「加料伸脷」。（新城圖片提供）

李婉華痛斥圈中「抽水潛規則」：許多年輕女星曾受害

隨着風波越演越烈，前TVB花旦李婉華近日在自己的YouTube直播節目《李咪博咀》中，與林子博談及林漪娸的遭遇時亦有感而發，痛斥這是圈內存在已久的惡習。李婉華自爆當年在拍戲時也曾有過類似遭遇，同樣在未經同意下遭對手男演員強行伸脷，她心有餘悸地表示：「係完全冇經過同意。我以為係普通點吓個嘴咁樣...（對方）一個措手不及...伸脷呀！係呀，有呀！呢啲係咪『抽水博懵』？當然係啦！」李婉華怒轟這些男星專挑沒有經驗的年輕女星埋手，利用劇情「抽水博懵」滿足私慾。