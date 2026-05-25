張國鈞丘應樺訪京拜會中央部委　交流協助內地企業出海事宜

律政司副司長張國鈞和商務及經濟發展局局長丘應樺，今日（5月25日）下午啓程前往北京，將拜會相關中央部委，就協助內地企業出海進行交流。



李家超下月訪中亞 30內地企業代表隨團

行政長官李家超在去年《施政報告》中提出成立「內地企業出海專班」，全力支持內地企業以香港為跳板開拓等新市場，李家超下月初率團訪問中亞哈薩克斯坦與烏茲別克斯坦，逾60名高級別商貿代表中，便有一半來自內地企業，涵蓋能源、礦業、天然資源與化工、創新科技與製藥、高端製造、汽車產業、投資與貿易服務等不同範疇。

財政司司長陳茂波今日（十月六日）出席內地企業出海專班啟動儀式。圖示（前排左四起）政制及內地事務局局長曾國衞、陳茂波、商務及經濟發展局局長丘應樺、投資推廣署署長劉凱旋。（政府新聞處）

內地企業出海專班去年啟動 商級局長督導

「內地企業出海專班」已於去年10月6日啟動，由商經局局長督導。財政司司長陳茂波在在啟動儀式中表示，將透過「高層統籌」、「集結力量」、「主動出擊」等多元措施，全力支持內地企業以香港為跳板開拓新興市場，同時為香港創造更大的機遇。

張國鈞將於明日（5月26日）返港，丘應樺則於後日返港。丘應樺離港期間，商務及經濟發展局副局長陳百里將署任商務及經濟發展局局長。