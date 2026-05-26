何晉樂Timothy追夢8年不言棄　冇收入靠兼職沖咖啡撐過低谷

在娛樂圈這座巨大的夢工場裡，有人一夕爆紅，也有人默默耕耘、用汗水灌溉著屬於自己的花期。昨日（25/5）無綫熱播劇集《香港探秘地圖》舉行宣傳活動，在劇中飾演明輝一角的何晉樂（Timothy）現身接受《香港01》訪問，大談入行8年感受。

聽到「何晉樂」這個名字，大家或許會先聯想到同名同姓的歌手，但眼前這位 Timothy，是一位已經默默在演員路上走了足足8年的實力派演員。當年懷著對表演的熱忱，他在家人的支持下報讀了藝員訓練班，從此踏上了這條充滿挑戰的演藝旅程。

何晉樂透過參加藝員訓練班入行。（陳順禎攝）

感激黎耀祥鼓勵

談到這次在《香港探秘地圖》中的角色，Timothy 坦言對自己而言是一個極大的挑戰。雖然因為劇情的保密限制，他不能透露太多後續的關鍵劇情，但他充滿期待地表示，這個角色是由「愛、迷信、選擇善」這三種元素交織而成的複雜人物。

在劇中，Timothy 與視帝大前輩黎耀祥有不少對手戲。回憶起拍攝過程，他的眼神裡依舊盛滿了感激：「祥哥真係是一個非常嘅前輩。每當我嘅角色喺戲裡陷入絕境、需要幫助嘅時候，祥哥總係會伸出援手。佢俾人嘅信任感，只係透過眼神就能傳遞出嚟，佢望著我嘅時候，就好似用眼神話我知：『你可以相信我，我係來幫你嘅』」

何晉樂感激家人一直支持。（陳順禎攝）

熬過2個月零工作零收入 靠「咖啡」撐過低谷

然而，追夢的道路從來不是鋪滿鮮花的。入行8年，Timothy 坦言這條路「真係幾難走」。演員這份職業，往往伴隨著收入不穩定與漫長的等待。Timothy 透露，自己曾面臨過長達兩個月完全沒有演藝工作、沒有收入的「空窗期」。

面對未知的等待，難免會有迷茫與焦慮。幸好，Timothy 找到了屬於自己的心靈避風港咖啡。因為對咖啡有著濃厚的興趣，在沒有演戲工作的日子裡，他會在一家咖啡店兼職做咖啡師：「真係好多謝嗰間咖啡店嘅負責人，佢哋知道我係演員，所以畀咗我好大彈性，大家可以夾時間返工。」

這份兼職不僅幫他平衡了不穩定的生計，更讓他學會了如何調整自己的心態，在等待機會的過程中，繼續儲備生活的感知與能量。

家人當最強後盾 約定32歲前全力一搏

幸運的是，在傳統觀念可能帶來的家庭壓力面前，Timothy 擁有一群無條件支持他的家人。「家人真係好支持我，佢哋總係會同我講：『你想做就去做』」 提起家人，Timothy 語帶感恩。雖然與家人之間不會有太多煽情的對話，但大家會用最日常的方式互相體諒，比如誰負責買餸、家用如何分擔等，這種踏實的家庭凝聚力，是他最堅實的後盾。

目前與公司一年一續約、腳踏實地前進的他，今年已經 27 歲。面對未來，Timothy 在心裡默默為自己定下了一個期限：30 到 32 歲：「呢個自己俾自己嘅承諾，喺呢幾年，我會毫無保留地全力以赴。」

何晉樂感激家人一直支持。（陳順禎攝）

無綫熱播劇集《香港探秘地圖》今日於觀塘舉行宣傳造勢活動。（陳順禎攝）

無綫熱播劇集《香港探秘地圖》今日於觀塘舉行宣傳造勢活動。（陳順禎攝）