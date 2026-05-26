王書麒許秋怡恩愛現身　曾嚴重面癱歪嘴轉戰內地登台傳身家過億

現年55歲的許秋怡早年與張智霖合唱《現代愛情故事》而一曲成名，她與老公王書麒轉戰內地發展多年，有傳他們密密登台月入近百萬，身家更已過億。



王書麒、許秋怡。（許秋怡微博）

王書麒偕許秋怡恩愛現身

日前，前港姐鍾慧冰在社交平台分享三十年老友聚會合照。照片中除了鍾慧冰與女兒林靜莉、藝人李道洪外，最矚目的莫過於王書麒與許秋怡。現年60歲的王書麒戴著眼鏡現身，雖留有歲月痕跡但精神狀態極佳；身旁的許秋怡更是保養得宜、凍齡有術，兩人結婚多年依然恩愛如初。

前港姐鍾慧冰分享了三十年老友聚會的合照。（IG@waibingchung_maria）

王書麒與老婆許秋怡恩愛出席飯局。（IG@waibingchung_maria）

童星入行拍劇頻遭前輩真打掌摑

雖然如今生活美滿，但王書麒的演藝路背後亦有辛酸。他10歲以童星出道，在兒童劇《小時候》飾演「何家其」深入民心，長大後加入TVB，曾在《為人師表》中擔任男主角，但可惜之後發展平平，1994年約滿離巢後曾在亞視拍劇，亦有轉戰影圈拍過多部三級片。王書麒早年多次與萬梓良合作，他曾透露自己早已習慣被對方掌摑，曾表示「冚我最多嘅人就係萬梓良。」由十四、五歲拍《大內群英》到後來的《流氓大亨》，都曾遭萬梓良大力狠摑，甚至被「打歪嘴」。

王書麒10歲就以童星身份出道，1976年於港台兒童劇《小時候》中飾演「何家其」一角深入民心。（影片截圖）

曾在《為人師表》中擔任男主角。（影片截圖）

可惜發展平平。（影片截圖）

王書麒在劇中被萬梓良大力掌摑，甚至被「打歪」。（YouTube影片截圖）

曾歷嚴重面癱口歪眼閉

2001年王書麒因進食時不慎咬傷口腔內部，翌日起床竟出現類似中風症狀，被診斷為「顏面神經麻痺」而被迫停工。他透露面癱嚴重時一邊臉完全失去知覺，不僅眼睛閉不上，連人中都一度非常歪，進食及說話皆受影響。幸好在妻子悉心照顧下，王書麒才逐漸康復。其後他逐漸淡出幕前，但至今王書麒仍有少許面歪。

憶起往事都忍不住喊。（YouTube影片截圖）

夫妻檔轉戰內地吸金兒子品學兼優

自2000年代起，王書麒逐漸退出演員生涯，主力與許秋怡「夫妻檔」轉戰內地登台吸金，鮮有在香港公開露面。曾有報道指許秋怡每月到內地演出達15場，月入近百萬。雖然兩人曾否認坐擁過億身家，但因首批北上發展儲落上千位經理人電話，工作長做長有。而兒子王綽枬（Cody）自小品學兼優，2021年畢業於拔萃男書院，如今高大清秀，兩母子合照時更被網民大讚似足姊弟。

林俊賢與王書麒以及許秋怡夫婦。(小紅書)

許秋怡、王書麒公開12年的婚姻相處之道。

許秋怡王書麒及囝囝Cody王綽枬。（許秋怡微博）