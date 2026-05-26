黃長興輔導10歲仔中文反被糾正　自爆拒送孩子讀國際學校真正原因

現年47歲的香港男演員黃長興，曾於2005年參加無綫電視（TVB）首屆香港先生選舉，其後正式簽約成為TVB藝員。他在2012年與圈外女友步入婚姻，如今育有一女兩子。近日，黃長興於個人社交平台發布一段與二兒子黃子晉（Tristan）的溫馨互動影片。



黃長興發布與二兒子黃子晉（Tristan）的溫馨互動影片。（小紅書@黃長興）

兒子化身「小老師」教黃長興中文

影片當中，黃長興滿懷自信，要為即將考試的二兒子輔導中文功課。誰料他才讀完第一個詞語，念到第二個時便開始變得口齒不順，接連發音失誤。兒子見爸爸招架不住，立刻化身「小老師」，逐個糾正爸爸的廣東話發音。面對兒子的中文功課，黃長興忍不住嘆氣直呼「好難哦」，一旁的兒子更是忍不住笑話自己的爸爸，畫面十分有趣。不少網民看完影片後搞笑留言：「究竟是邊個教邊個？」

兒子化身「小老師」教黃長興中文。（小紅書@黃長興）

黃長興透露拒送兒子入讀國際學校原因

除了分享的影片外，黃長興亦在貼文裡透露不送兒子入讀國際學校的原因。他表示因為自己自幼在法國成長中文並不流利，過往曾因中文不好吃過虧。回港發展後，他才深刻體會到學好中文的重要性。因此他寧願讓孩子多吃一點苦，也要堅持送他們入讀傳統學校，從而打好學好中文的基礎。

黃長興透露拒送兒子入讀國際學校原因。（IG@stefanwch）

黃長興妻子身家豐厚

黃長興5歲時就隨家人移居法國巴黎，並在當地長大，因此精通法語，他時常會在社交平台中分享法語教學的影片。他於2012年迎娶了圈外富家女Peggy，現今一家五口居住在紅磡一個面積達1400呎、市值逾2,000萬港元的豪宅單位內，生活十分富足。他曾於採訪中透露過，太太現在是全職家庭主婦，而孩子們都就讀傳統學校，生活十分低調。