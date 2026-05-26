《21世紀大君夫人》道歉未能平息眾怒　僅4天突破5萬人請願下架

由IU與邊佑錫攜手主演的熱播劇《21世紀大君夫人》因劇中細節設定問題引發爭議，遭到韓國網民狠評。網民質疑劇組歪曲史實，有辱國格。輿論發酵後，導演以及劇中的主演邊佑錫和IU先後出面道歉。



《21世紀大君夫人》劇照

《21世紀大君夫人》下架請願達5萬人

與此同時，劇方的道歉並未能平息韓國網民的不滿。不少韓國觀眾開始大規模抵制該劇，並向國會請願，要求下架《21世紀大君夫人》。請願民眾表示：「該劇雖以虛構的大韓民國為背景，卻隨意沿用中式服飾、禮制與用詞，明顯存在歪曲歷史的問題。」事件發酵僅四天，請願人數便突破五萬。目前該劇已進入國會審查流程，成為繼《朝鮮驅魔師》、《雪滴花》之後，第三部觸發國會審查的韓劇。

《21世紀大君夫人》下架請願達5萬人。（劇照）

《21世紀大君夫人》疑歪曲韓國歷史

劇中理安大君（邊佑錫飾）登基時佩戴九旒冕冠，群臣高呼「千歲」而非象徵獨立君主的「萬歲」。韓國觀眾認為，這一情節影射朝鮮王朝曾為中國附屬國的歷史，視其為「文化自我矮化」。韓國歷史學者強調，獨立君主理應佩戴十二旒冕冠，此舉傷害國民文化自尊。與此同時，也有不少中國網民則認為該劇本屬於架空題材，並指出李氏朝鮮歷史上確為中國藩屬國，使用九旒冕冠與「千歲」的稱呼，完全符合史實。