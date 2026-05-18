《21世紀大君夫人》歪曲歷史遭韓網民狠批　IU生日會哽咽鞠躬道歉

由IU與邊佑錫攜手主演的熱播劇《21世紀大君夫人》近日迎來大結局，該集收視率較上一集微漲0.3%，達到13.8%，刷新全劇收視新高。近期播出的劇中情因細節設定問題引發爭議，遭到韓國網民狠評。IU在自己的33歲生日粉絲見面會中更是為此前的演技爭議以及劇中的歷史爭議，含淚鞠躬道歉。

IU邊佑錫（《21世紀大君夫人》劇照）

《21世紀大君夫人》劇組就爭議道歉

劇中登基大典一幕裡，群臣齊聲高呼「千歲千歲千千歲」、理安大君佩戴「九旒冕冠」等橋段，引發韓國網民強烈不滿。網民質疑劇組歪曲史實，有辱國格。相關討論貼文持續刷屏，要求劇組道歉的聲浪持續高漲。隨著爭議不斷發酵，《21世紀大君夫人》劇組出面致歉，承認所有爭議問題，接納網民意見，並針對相關劇情進行修正。

《21世紀大君夫人》劇組就爭議道歉。（Weibo@看韩影）

IU生日會與粉絲一同觀看終映

近日，IU的生日會適逢《21世紀大君夫人》大結局終映，在生日會上IU與粉絲一起在生日會上觀看大結局。不少網民認為，IU明知該劇深陷爭議，仍執意舉辦此類活動，要求其於現場正面回應相關風波。

IU與邊佑錫合照。（IG@dlwlrma）

IU為新劇爭議哽咽道歉

大結局放映結束後，IU為近期爭議含淚鞠躬道歉，同時向粉絲表達謝意，「我近日總想著自己應該要做得更好，我需要承擔更多責任，做得更好，但很抱歉我仍有很多不足之處，讓大家失望，都是我的錯！謝謝你們一直以來給予的愛，我會更加努力，做得更好。」