温嵐ICU搶救10天終脫險　露憔悴病容「仍插管」經理人爆真正病因

温嵐14日因腹部劇痛、發燒不退又全身無力送醫急救，一度敗血性休克，至今已經第13天。



如今好消息傳來，温嵐已經脫離險境，轉入一般病房。

溫嵐14日因腹部劇痛、發燒不退又全身無力送醫急救，26日經理人聲明表示已經脫離險境，轉入一般病房。（微博@溫嵐LANDY）

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經紀人26日聲明表示，温嵐此次是：

因結石引發的敗血症，在歷經加護病房（ICU）10天的搶救治療，昨日已順利轉至一般病房，力拚1周內可以出院。

聲明中指出「感謝北醫的團隊、拚命的温嵐，終於消滅了萬惡的結石。另外，歌迷的關心、吳克群的集氣、徐若瑄的雞精、憲哥的關懷，吳亦帆及男友雷諾第一時間送醫、還有各界好友們的慰問，温嵐與我銘感五內，待恢復後再好好與大家致謝！因避免打擾其他病房的病患休息，住院這段期間，請大家持續以訊息代替探視關心她」。

而工作方面，「預計9月可以回到舞台上再與大家見面，至於因生病延期的上海、廣州、成都演唱會，若一切順利，計劃將延至12月，感謝大家關心！」

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