張柏芝強勢回歸樂壇加盟華納音樂　重啟歌手身份即將出新歌

5月26日，亞洲全能ICON張柏芝正式宣佈加盟華納音樂中國（Warner Music China），以全新音樂身份強勢回歸樂壇。在實體唱片時代，《A面》往往是迎合大眾的流行主打，而《B面》則代表著更加私人、真實與打破常規的自我表達。如果說締造了無數經典銀幕形象、活在大眾矚目下是張柏芝的《A面》人生，那麼此次她選擇「將麥克風握在自己手裡」，以歌手身份接入全新主線，則是宣告其演藝生涯的《B面》硬核重啓。

張柏芝官宣加盟華納音樂中國。（公關提供）

拒絕被定義無懼爭議

「不破不立，擊碎過往的既定框架；迎風而上，見證絕地反擊的真實。」在今日全網同步釋出的官宣物料中，張柏芝展現出了前所未有的先鋒態度與大女主氣場。她以CECILIA 《B面》已加載的概念，向外界傳遞出拒絕被定義、無懼爭議的獨立宣言。

全能ICON張柏芝。（公關提供）

轉場視頻酷颯狀態引熱議

大眾記憶里的柏芝是時代的視覺符號與絕美白月光，而此刻切換歌手身份的她，撕開所有的刻板印象。正如柏芝本人在社交媒體上所表達的：「今天起，接入全新主線，重啓音樂徵程。」 這不僅僅是一次簡單的身份跨界，更是一場歷經歲月沈澱後，充滿生命力的《迎風啟程》。配合官宣釋出的專屬轉場視頻，也在各大平台引發熱烈反響，其絕佳的酷颯狀態與強大的氣場，讓大眾對這位《新晉歌手》的期待值瞬間拉滿。

張柏芝氣場全開。（公關提供）

全方位護航張柏芝全新音樂人格

對於張柏芝的重磅加盟，華納音樂中國給予了極高的期待。華納音樂中國表示，張柏芝不僅是大眾認知中不可替代的時代Icon，更擁有著不被拘束的先鋒靈魂。歷盡千帆的底色是坦蕩，越過萬重山海，歸來擲地有聲。華納音樂中國將全方位護航張柏芝接下來的全新音樂人格，深入挖掘她充滿故事感與閱歷沈澱的音樂表現力，讓樂壇聽見屬於張柏芝的全新發聲。

張柏芝切換歌手身份。（公關提供）

《歌手張柏芝》備受期待

張柏芝加盟華納音樂中國後的首支單曲目前已進入最後的準備階段，並將於6月正式與大眾見面。雖然新歌的神秘面紗尚未揭曉，但官方已釋出《全新單曲進度讀取中... Coming soon》的預告信號。當極具韌性的先鋒靈魂，遇上打動人心的旋律，《歌手張柏芝》會交出一份怎樣的音樂答卷？全球樂迷與媒體正拭目以待。