麥秋成突發文感性告別　承認要告一段落：我哋終於分手！

藝人麥秋成日前在社交平台驚發「分手」宣言，一度引發全網婚變揣測，誤以為他與湯怡的婚姻亮起紅燈，事後澄清純屬店舖結業的「標題黨」虛驚。原來，他苦心經營一年的雞蛋仔副業因租約期滿與合作夥伴告一段落，他才幽默以此比喻商業合作的終結。

麥秋成社交平台驚發「分手」宣言。（IG@mcshing）

「分手」宣言震驚全網 以為同湯怡婚姻亮紅燈

藝人湯怡的丈夫、著名排舞師兼演員麥秋成，日前突然在IG驚發震撼彈，貼出影片並寫道：「我哋終於分手！」 消息一出瞬間震驚全網，極具衝擊性的字眼頓時引來大批網民瘋狂揣測，以為他與湯怡的婚姻亮起紅燈，更有不少粉絲嚇得湧入留言高呼：「嚇到個心離一離！」

不過大家可以放一百個心，原來這場驚嚇度爆棚的「分手」大戲純屬標題黨誤會！麥秋成口中的「分手對象」，其實是他苦心經營了一年的雞蛋仔與格仔餅生意。由於與合作夥伴「一田」的合作暫時告一段落，位於沙田的店舖迎來最後一日營業，他才幽默地用「分手」來形容這段商業合作的終結，虛驚一場。

麥秋成幽默地用「分手」來形容這段商業合作的終結，虛驚一場。（IG@mcshing）

放下身段特意遠赴元朗學藝

雖然只是為期一年的食肆生意，但麥秋成對待這盤副業絕對不是「玩玩吓」。從他上載的廚房直擊影片可見，身穿便服、戴著白色鴨舌帽和衞生手套的麥秋成，在爐火前翻轉雞蛋仔模具時有板有眼，凡事親力親為，完全沒有半點明星架子。

他感性地撰寫長文，吐露這一年的創業辛酸。他透露所有事情都是由零開始，自己當初甚至特意走去元朗跟師傅學藝，親自研發各種創新口味。身為老闆的他，更一手包辦了品牌的視覺設計、產品包裝甚至是親自撰寫 Menu。他坦言自己是第一次開食肆，過程中碰到了不少釘子，但亦因此拿了許多寶貴經驗。