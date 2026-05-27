劉錫明女兒劉安晴認愛5年男友「劉德華接班人」爸爸點評：沒我帥

潘君侖26日出席原民台新戲《晴空下的13度》開鏡記者會，與被封為「最美星二代」的鄧雨忱、劉安晴同台亮相。其中，23歲的劉安晴是昔日有「劉德華接班人」封號的劉錫明獨生女，此次也是她首度挑戰戲劇演出。



劉安晴透露，雖然從小耳濡目染，對演戲一直有興趣，但因為喜歡的事情很多，過去曾學大提琴，也熱愛設計，因此大學並未就讀表演相關科系，而是畢業於銘傳大學商業設計系。

劉錫明女兒劉安晴（小紅書）

劉安晴的爸爸劉錫明曾被封為「劉德華接班人」：

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直到去年畢業後，她才正式投入演藝訓練，陸續上戲劇課、學跳舞及歌唱，希望朝全方位藝人邁進。

感情方面，劉安晴也大方認愛，坦言目前已有交往5年的男友。她甜蜜表示，男友當初追求自己一年多，兩人從高中畢業後一路穩定交往至今，「他個性很好，對我也很好。」

至於男友是否已獲得家人認可？她笑說，爸爸劉錫明看過後的評語是「沒有我帥」，媽媽則認為對方家教很好。未來若接演吻戲，男友是否介意？她則表示：「他知道這就是工作。」

另外，身為導演鄧安寧愛女的鄧雨忱，此次在劇中擔綱女主角，被問到是否會向父親請教演技，她則直率回應：「不太會，我們不會交流太多表演tips（秘訣）。」而在定裝照拍攝過程中，潘君侖還一度擺出「勒頸」動作，讓現場製作人忍不住吐槽：「到底是在拍懸疑恐怖劇，還是偶像劇？」逗笑全場。

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