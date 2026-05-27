吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌更拒道歉　幕後人大鬧「賤種」獲點讚

當年《翻叮一族》的欺凌風波如今演變成娛樂圈多方勢力的世紀大混戰。吳家樂與鄧兆尊強硬拒絕向楊思琦道歉，並以「眾人排斥必有其因」的言論暗諷女方。隨後引來幕後人劉定堅拍片以「賤種」等重口味字眼狂轟吳家樂。

早前楊思琦現身伍詠薇的節目，當年確實遭到劇組藝人集體孤立及欺凌。（YouTube@HOY媒體網絡）

吳家樂拒向楊思琦道歉

經典無綫劇集《翻叮一族》當年的「集體欺凌風波」近日再度成為全城娛樂圈焦點。早前楊思琦現身伍詠薇的節目，獲對方公開平反當年確實遭到劇組藝人集體孤立及欺凌。對此，當事人之一的吳家樂與鄧兆尊在主持最新一集網台節目《娛樂好好玩》時，被正面問到「會否需要向楊思琦道歉」。吳家樂態度強硬，斬釘截鐵表示「完全沒有必要」，更在節目中公開向楊思琦挑機：「如果佢真係要講，可以上嚟我哋《娛樂好好玩》，我請返當年有關嘅人上嚟都仲得！我記得份外清清楚楚！」

吳家樂態度強硬，斬截表示「完全沒有必要」同楊思琦道歉。（YouTube@娛樂好好玩）

言談間，吳家樂與鄧兆尊更雙雙開啟「暗諷模式」，直指當年身邊這麼多同事都對楊思琦有意見，問題未必在他人身上：「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。如果身邊同事真係覺得你有問題而唔同你講，就即係放棄你。」 疑似暗示楊思琦是因為自身表現不足才遭到集體抵制，這番「受害者有罪論」瞬間令火藥味升級。

吳家樂與鄧兆尊疑似暗示楊思琦是因為自身表現不足才遭到集體抵制。（陳順禎 攝）

劉定堅拍片連環炮轟：一個賤種的誕生！

節目出街後，隨即引發娛圈幕後資深製作人劉定堅的強烈不滿。劉定堅在其主理的網台節目中火氣全開，直接點名大罵吳家樂，言詞極度犀利。劉定堅在節目題目及內容中，直斥吳家樂是「一個仆X的誕生」、「一個賤種的誕生」，公審其「偽人卑劣大暴露」。他直言吳家樂由始至終都在試圖掩飾罪行，不承認欺凌的存在，但伍詠薇和陳曼娜的證言早已將事實擺在眼前。劉定堅認為，正正是因為楊思琦多年來「息事寧人」的軟弱性格，才讓這群有心人有機可乘，長年承受不白之冤。

劉定堅認為，楊思琦多年來性格軟弱，才讓這群有心人有機可乘，長年承受不白之冤。（YouTube@劉定堅狠辣批評）

楊思琦高調貼圖大讚「堅哥厲害」 袁偉豪亂入留言掀二次風波

面對劉定堅的強勢力撐，沉寂多時的楊思琦這次不再忍氣吞聲，選擇高調反擊！她在個人IG發文，大讚劉定堅厲害，並貼出劉定堅網台節目的截圖，畫面上清晰可見「利用節目再欺凌楊思琦」、「吳家樂欺凌」等字眼。楊思琦更意有所指地寫下：「堅定流厲害 👍🏻」，高調認同劉定堅對吳家樂的指控。

楊思琦選擇高調反擊！她在個人IG發文，大讚劉定堅厲害。（IG@szekikk）

有趣的是，這場風波還引來了另一位無綫小生袁偉豪（Ben）亂入。袁偉豪在楊思琦的帖子下大玩嘲諷留言：「一啲圈外人搞事 😂」，似乎在暗諷劉定堅借題發揮。而楊思琦亦毫不介意，立刻以「❤️」回應袁偉豪，令這場隔空罵戰的「花生指數」徹底爆燈。

袁偉豪亂入楊思琦帖子。（IG@szekikk）

梁思浩曾爆楊思琦「扮可憐」：當初幫錯人！

其實，這段恩怨早在前年的《娛樂好好玩》中就已經埋下伏線。當時梁思浩與吳家樂曾聯手在節目中大爆楊思琦的「黑歷史」。梁思浩透露，當年吳家樂還未結婚，對楊思琦頗有好感。當聽到楊思琦哭訴自己「喺劇組畀人蝦」時，兩位男士曾義氣挺身為她出頭。但事後兩人聲稱發現「真相竟然調番轉」，驚覺自己「幫錯人」：「佢成日個樣楚楚可憐、含住泡眼淚，就成日話嗰兩個蝦佢，但後來我哋先發覺原來唔係。佢拍戲……你甩（對白）嘅，咁人哋都要叫你『你勤力啲讀下劇本啦』，啱唔啱先？」