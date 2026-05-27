吳家樂回應楊思琦遭集體欺凌更拒道歉 幕後人大鬧「賤種」獲點讚
當年《翻叮一族》的欺凌風波如今演變成娛樂圈多方勢力的世紀大混戰。吳家樂與鄧兆尊強硬拒絕向楊思琦道歉，並以「眾人排斥必有其因」的言論暗諷女方。隨後引來幕後人劉定堅拍片以「賤種」等重口味字眼狂轟吳家樂。
吳家樂拒向楊思琦道歉
經典無綫劇集《翻叮一族》當年的「集體欺凌風波」近日再度成為全城娛樂圈焦點。早前楊思琦現身伍詠薇的節目，獲對方公開平反當年確實遭到劇組藝人集體孤立及欺凌。對此，當事人之一的吳家樂與鄧兆尊在主持最新一集網台節目《娛樂好好玩》時，被正面問到「會否需要向楊思琦道歉」。吳家樂態度強硬，斬釘截鐵表示「完全沒有必要」，更在節目中公開向楊思琦挑機：「如果佢真係要講，可以上嚟我哋《娛樂好好玩》，我請返當年有關嘅人上嚟都仲得！我記得份外清清楚楚！」
言談間，吳家樂與鄧兆尊更雙雙開啟「暗諷模式」，直指當年身邊這麼多同事都對楊思琦有意見，問題未必在他人身上：「咁多人都同你講，自己就要諗吓係咪自己有問題。如果身邊同事真係覺得你有問題而唔同你講，就即係放棄你。」 疑似暗示楊思琦是因為自身表現不足才遭到集體抵制，這番「受害者有罪論」瞬間令火藥味升級。
劉定堅拍片連環炮轟：一個賤種的誕生！
節目出街後，隨即引發娛圈幕後資深製作人劉定堅的強烈不滿。劉定堅在其主理的網台節目中火氣全開，直接點名大罵吳家樂，言詞極度犀利。劉定堅在節目題目及內容中，直斥吳家樂是「一個仆X的誕生」、「一個賤種的誕生」，公審其「偽人卑劣大暴露」。他直言吳家樂由始至終都在試圖掩飾罪行，不承認欺凌的存在，但伍詠薇和陳曼娜的證言早已將事實擺在眼前。劉定堅認為，正正是因為楊思琦多年來「息事寧人」的軟弱性格，才讓這群有心人有機可乘，長年承受不白之冤。
楊思琦高調貼圖大讚「堅哥厲害」 袁偉豪亂入留言掀二次風波
面對劉定堅的強勢力撐，沉寂多時的楊思琦這次不再忍氣吞聲，選擇高調反擊！她在個人IG發文，大讚劉定堅厲害，並貼出劉定堅網台節目的截圖，畫面上清晰可見「利用節目再欺凌楊思琦」、「吳家樂欺凌」等字眼。楊思琦更意有所指地寫下：「堅定流厲害 👍🏻」，高調認同劉定堅對吳家樂的指控。
有趣的是，這場風波還引來了另一位無綫小生袁偉豪（Ben）亂入。袁偉豪在楊思琦的帖子下大玩嘲諷留言：「一啲圈外人搞事 😂」，似乎在暗諷劉定堅借題發揮。而楊思琦亦毫不介意，立刻以「❤️」回應袁偉豪，令這場隔空罵戰的「花生指數」徹底爆燈。
梁思浩曾爆楊思琦「扮可憐」：當初幫錯人！
其實，這段恩怨早在前年的《娛樂好好玩》中就已經埋下伏線。當時梁思浩與吳家樂曾聯手在節目中大爆楊思琦的「黑歷史」。梁思浩透露，當年吳家樂還未結婚，對楊思琦頗有好感。當聽到楊思琦哭訴自己「喺劇組畀人蝦」時，兩位男士曾義氣挺身為她出頭。但事後兩人聲稱發現「真相竟然調番轉」，驚覺自己「幫錯人」：「佢成日個樣楚楚可憐、含住泡眼淚，就成日話嗰兩個蝦佢，但後來我哋先發覺原來唔係。佢拍戲……你甩（對白）嘅，咁人哋都要叫你『你勤力啲讀下劇本啦』，啱唔啱先？」