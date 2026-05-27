夏吉優子聲優見面會2026香港｜門票攻略＋購票連結
撰文：小白 多娜
出版：更新：
夏吉ゆうこ（夏吉優子）《夏吉ゆうこ Fan Meeting in Hong Kong 2026 》聲優見面會將於2026年6月27日在將軍澳駿昌街5號將軍澳數據技術中心PEZTG舉行，屆時會在uutix開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
夏吉ゆうこ聲優見面會2026香港 | 詳情
演唱會日期：2026年6月27日
演唱會時間：（早場）13:30 入場 14:00 開演；（晚場）17:30 入場 18:00 開演
演唱會地點：將軍澳駿昌街5號 將軍澳數據技術中心PEZTG
門票價錢：SVIP 1080HKD / VIP 780HKD / A 480HKD
夏吉ゆうこ聲優見面會2026香港 | 購票福利
SVIP門票（1080HKD）福利如下
紀念門票乙張
夏吉ゆうこ小姐見面會參加權
夏吉ゆうこ小姐簽名會參加權，現場親筆To簽乙次
夏吉ゆうこ小姐合照會參加權，1v1即影即有或手機合照乙張
*To簽名字必須於6月25日凌晨零時零分前於大會指定渠道登記，名字僅限漢字4個字以內，日語平/片假名6個字以內、英文字母10個字以內，所有文字總數不得超過10個字，並且需要提前登記及審查是否合规。*
VIP門票（780HKD）福利如下
紀念門票乙張
夏吉ゆうこ小姐見面會參加權
夏吉ゆうこ小姐簽名會參加權，現場親筆To簽乙次
A門票（480HKD）福利如下
紀念門票乙張
夏吉ゆうこ小姐見面會參加權
*參加者如希望在當日向夏吉ゆうこ小姐提問的問題，請提前於官方表格內填寫，並需由日方進行預先審查：*
*問題收集截止時間：2026年6月22日凌晨零時零分。*
夏吉ゆうこ聲優見面會2026香港 | 公售
公開發售平台：uutix
公開開賣日期：2026年5月29日
公開開賣時間：正午12時（香港時間）
*每張門票需要加上HKD25 uutix平台服務費
**是次演出入場方式是動態二維碼電子票