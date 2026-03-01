47歲電視台女星淡出螢幕3年　現況曝光生活超寫意　收入全靠這些

47歲邱琦雯3年前辭演台視8點檔《美麗人生》後淡出幕前，至今未再接戲，出國旅遊、聚餐、打拳擊，日子過得頗有餘裕，細問原來20來歲開始理財，加上零房貸，靠被動收入就可支撐生活，「前半生像牛馬般辛苦，為了賺錢誰都不敢得罪，人生苦短，現在要舒服快樂的過」。



都說8點檔是「錢在銀行，人在天堂」的工作，邱琦雯因為免疫失調嚴重，整個人浮腫無神，連耳朵都流出綠色的膿，臭到都覺得丟臉，加上沒日沒夜熬夜，情緒經常處在臨界點，2023年4月，她和王樂妍在《美麗》劇組爆發激烈衝突，最後拿出病歷診斷證明請辭。

47歲邱琦雯3年前辭演台視8點檔「美麗人生」後淡出幕前，至今未再接戲，出國旅遊、聚餐、打拳擊，日子過得頗有餘裕。（Instagram@clairchiu_）

對這段過往，邱琦雯已翻篇不想多提。離開台視後，三立找上她，但因為無法再長期熬夜拍攝，只能婉謝。她說：

不是不拍8點檔，是身體無法負擔高強度的工作，戲沒中就寫離開，萬一中了要演很久，萬一給劇組難搞印象怎麼辦？

強調仍想演戲，但希望是短集數或單元劇。邱琦雯20歲就出道，當時年紀雖輕，但拍On檔戲時已有危機意識：「5年後不能拍怎麼辦？那不是個快樂環境，沒有生活品質。」

當時就立定志向，攢個幾年錢，讓拍戲變成喜歡的職業，但不是為了生存。綜觀來說，她一路以保險、房地產、基金、股票理財，其中股票是2023年離開8點檔才開始，目前多以高股息ETF為主。

至於被動收入概況，邱琦雯笑說：

錢永遠不嫌多！主要是我不用養家，一人吃一人飽，被動收人就是負擔生活開銷，多賺一點就犒賞自己。

8年前她曾拜師學拳擊，但因為拍戲無法持續，近期重新上場，每周至少打2次，「這是很吸引我的有氧運動，要打、要閃、要跑，是跳繩以外最會燃脂的，可以消耗卡路里」。

現在的她已不必再吃藥，回診測發炎指數已正常，「我的體質一定要睡覺才漂亮，皮膚也很吃妝，畢竟現在沒有要背30頁劇本的壓力了」。

