周遊人生丨周奕瑋赴大理體驗當地特色　Tommy賣菠蘿包成排隊熱店

由周奕瑋（Jarvis）主持的《周遊人生》5月25日和26日晚一集Jarvis將貼身體驗三位活得簡單卻內心豐足的三位主人家。



《周遊人生》由周奕瑋（Jarvis）主持的綜藝節目。（公關提供）

周奕瑋前往雲南拜會民宿宿主阿躍

Jarvis去到雲南，拜會民宿宿主阿躍。3年前因為受內地劇《去有風的地方》啟發，阿躍由廣州到大理旅行，體驗到「唔係買車買樓先叫成功」，打破了自己一直對「優秀」的定義。為了「重啟人生」，阿躍在28歲之年辭去做了5年的新媒體主編工作，拿著80萬人民幣儲蓄到大理開民宿，反而更體會到活得模糊的快感，變得「敢想敢做」之餘，亦多了更多新想法和可能性：「活得模糊先有更多選擇。」

周奕瑋前往雲南拜會民宿宿主阿躍。（公關提供）

「10件幸福小事」令周奕瑋大開眼界

除了重啟屬於自己的率性人生，阿躍亦希望幫助在自己民宿住過的「有緣人」，透過感受大理人與人之間的溫度及絕美的大自然景色、從而對人生有新的想法，因此阿躍的民宿每個角落均藏著不少貼心的小心思，除有小溫提、為客人精選的心靈書籍，還有阿躍特意印製的「生活有好報」，當中最令Jarvis大開眼界的，是內裏印有「來大理可以做的『10件幸福小事』」，而這10件幸福小事，且全是阿躍的親身經歷。

仲想將「幸福」帶畀客人，好有心。（公關提供）

周奕瑋親身體驗當地特色

為了感受幸福，Jarvis按著刊物中的指南，先後到了雲南街市講價、試食當地特色生果、上山打山泉水、欣賞天空中不同「雲的形狀」，以及到古城感受「開盲盒」，感受當地的「夜市」特色。過程中，Jarvis除感受到大理人的熱情及大方，還感受到大自然的神奇力量，阿躍笑言：「去到自然裏，（煩惱／焦慮）自然會有答案。」Jarvis亦笑言自小已很喜歡看雲和將喜歡的雲記低，而阿躍透露鼓勵大家做這件小事、是想大家「多抬頭看天空，不要一直低頭玩手機。」

Jarvis體驗打山泉水，結果重到笑出嚟，呢啲真係好難得嘅體驗。（公關提供）

阿躍豁達人生觀：人生是可以亂來的，沒關係

對於阿躍年紀如此小便決意裸辭兼冒險，Jarvis訪問期間一再表示佩服，對於未來，阿躍坦言是「未知數」，但他認為這正是人生好玩的地方，而他也不怕失敗：「人生是可以亂來的，沒關係。失敗了又怎樣，有時候接受失敗，這個過程給予你的感受力，可能比結果更重要。」

阿躍豁達人生觀：人生是可以亂來的，沒關係。（公關提供）

Patrik因腸胃問題至大理務農

今晚一集其中一位主人翁同樣來自大理，他是選擇在大理做農夫、研究及用心執行「生態種植」的瑞典人Patrik。因本身腸胃問題、曾接受切除膽囊手術的Patrik，自此堅持「自己種自己食」的原則，並因緣際會下到了大理務農，而他也在大理「落地生根」，接受Jarvis訪問期間，他可愛又精靈的混血女兒Maiya亦有出鏡「搗亂」兼做氣氛擔當，生活簡單又愜意。既然拜會「大理新農人」，Jarvis除有落田體驗務農生活、還跟Patrik一起採蜂蜜、到市集賣菜，值得留意的是，Jarvis原來除了主持能力高，叫賣能力及生意頭腦都很好，滿枱的有機菜及生果，在他落嘴頭及策劃下一下子賣清光，令Patrik亦忍不住感嘆：「你太會賣菜！」

Patrik因腸胃問題至大理務農。（公關提供）

Tommy進軍內地展開「菠蘿包之路」

今晚一集另一位主人翁，是來自香港的「菠蘿包店店主」Tommy，於香港做了甜品多年的Tommy，2019年進軍內地展開「菠蘿包之路」，由起初的杭州打拼到現在的寧波，而他店舖的特色除只獨沽一味賣菠蘿油，每日更只限定開店3小時，由下午5點開至晚上8點！雖然限時限刻兼只賣菠蘿油，但Tommy店舖門口每日都定必大排長龍，攝製隊走訪兩次，都拍得相當誇張的空前盛況！

Tommy整菠蘿包真係落手落腳架。（公關提供）

菠蘿包店成內地排隊熱店

Jarvis：「流量密碼唔係創新而係食物本身」，為了好好了解Tommy對菠蘿包及完美的執著，Jarvis不但在正式採訪Tommy前暗地探店，之後又跟隨Tommy到工場，及在店舖做了一日兼職，近距離體驗Tommy對菠蘿包的執著熱情，以及顧客對「Tommy菠蘿包」的鍾情熱愛。根據Jarvis親身體驗，Tommy菠蘿油粉極度瘋狂，在Jarvis打工當日，店舖閘門都尚未完全打開，顧客已一窩蜂衝到收銀處，而且人潮更是每秒激增！難得到店，Jarvis自然沒有錯過一嚐「萬人迷菠蘿包」機會，而Jarvis不但給出了極吸引的食後感：「一咬落去嗰吓，入邊好似棉花糖咁，個味好香。酥皮好食，係脆嘅，係有生命嘅」，還給出了大量令人流晒口水的表情包，睇完包你想食。」

因為實在太多客人喇。（公關提供）

Tommy賣菠蘿包只為食客不為名利

而Tommy的特別之處，除了花光心思精神、只專注做好一件自己想做好的事，他對生活及名利的追求，亦出乎意料地淡薄。Jarvis這次趁著採訪Tommy的機會，到訪了Tommy寧波的家，發現這位前後擁有五間店舖的店主，不但出乎意料地生活在只有約500呎的樸實舊房子，亦沒有要將菠蘿包生意大展拳腳的意思：「開到全國咩？會變咗唔係我嘅夢想，會變咗係人哋加畀你嘅夢想」、「我唔想開喺市區，你嘅初心，你嘅特色會畀其他商業嘅嘢影響咗」、「每一個排隊等緊嘅人，每一個都係為你嘅菠蘿包而嚟。」