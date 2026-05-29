劉在錫的民宿法則Netflix收視奪冠！7大爆笑必看點:邊佑錫/池睿恩

由Netflix打造的全新實境節目《劉在錫的民宿法則》，在5月26日首播當天就直接衝上香港的點閱榜首。這檔由金牌製作人鄭孝敏打造的節目，迅速在網路上掀起狂潮。沒有劇本，沒有彩排，只有24小時無間斷的集體勞務與真實碰撞。當大眾對傳統「慢綜藝」的溫馨套路感到疲勞之際，這檔節目憑藉純粹的混亂與人性的真實，成功鎖定觀眾眼球。以下全面拆解節目開播即封神的7大看點。



《劉在錫的民宿法則》由「綜藝天王」劉在錫攜手李光洙、邊佑錫與池睿恩共同主持。（IG@netflixkr）

民宿核心運營團隊一覽

民宿老闆：

劉在錫 ── 放下王牌MC身分，搖身一變成為手忙腳亂的民宿主，統籌全營大小事務。

民宿員工：

李光洙 ── 隨性愛搞怪的民宿員工，綜藝節目裡的笑點擔當。

邊佑錫 ── 顏值與反差幽默感兼具，負責營地各項雜務以及遊戲互動。

池睿恩 ── 心思細膩貼心，負責後勤事務與氣氛調節。

劉在錫的民宿法則 劉在錫（YouTube@Netflix Korea）

劉在錫的民宿法則 李光洙（YouTube@Netflix Korea）

劉在錫的民宿法則 邊佑錫（YouTube@Netflix Korea）

劉在錫的民宿法則 池睿恩（YouTube@Netflix Korea）

一、劉在錫從「國民 MC」變狼狽民宿老闆的爆笑靈魂出竅

過往在螢幕前運籌帷幄、掌控全場的「國民 MC」劉在錫，這次人設徹底崩塌。他不再是光鮮亮麗的主持人，而是一名必須親自面對營地雜務的「民宿老闆」。24小時的密集勞務讓他直接在鏡頭前累到靈魂出竅、雙眼失焦。這種走下神壇的反差萌，成為節目最核心的笑料來源。

劉在錫的民宿法則 劉在錫從「國民 MC」變狼狽民宿老闆。（YouTube@Netflix Korea）

二、李光洙劉在錫再度合體混亂製造現場

老友重逢，往往是綜藝流量的防彈背心。李光洙的加入，無疑將節目的混亂指數拉到最高點。李光洙與劉在錫只要同框，便開啟瘋狂的互相陷害模式。李光洙那種自帶倒楣體質的肢體搞笑，與劉在錫毒舌的精準吐槽完美契合，成功喚醒全球《Running Man》老觀眾的集體情懷。

劉在錫的民宿法則 李光洙與劉在錫再度合體。（YouTube@Netflix Korea）

三、「善宰效應」再起！邊佑錫唱主題曲〈陣雨〉勁催淚

憑藉大熱劇《背著善宰跑》爆紅的韓國男神邊佑錫，這次毫無偶像包袱地在民宿擔任員工。邊佑錫在節目中不僅要幹粗活、煮飯，更在深夜營火晚會上大方獻唱劇中主題曲〈陣雨〉。這種極致的粉絲福利，瞬間在Threads與小紅書等社群平台上掀起瘋傳。

劉在錫的民宿法則 邊佑錫唱主題曲〈陣雨〉。（YouTube@Netflix Korea）

四、池睿恩鏡頭前落淚、首談甲狀腺癌抗癌歷程

節目不只有爆笑，一向在節目中負責散播歡樂的池睿恩，首度在鏡頭前哽咽談及自己過往罹患甲狀腺癌與抗癌經歷。這段毫無防備的真情流露，讓現場主持群與螢幕前的觀眾集體淚崩，展現了搞笑藝人背後令人動容的真實人生。

池睿恩在節目上淚崩承認「罹患甲狀腺癌」。（IG@y_eunniii）

五、「看明星吃苦」變成解壓藥？

現代人生活壓力沉重，看明星在精緻別墅裡享受生活已經無法引起共鳴。《劉在錫的民宿法則》反其道而行，將頂流明星丟進鄉下進行「勞動改造」。看著平日裡精緻的偶像去通馬桶、搬運重物，這種階級角色的暫時性對調，精確滿足了都市打工人解壓需求。

四位主持24小時無間斷的集體勞務。（YouTube@Netflix Korea）

六、廚房小白進化史！從蒸白飯到法式吐司的一日三餐

節目中的一日三餐亦由身為廚房小白的主持群親自包辦。從第一天最基礎的蒸白飯、荷包蛋開始，這群廚藝新手一路越級挑戰，陸續端出熱騰騰的部隊火鍋、金黃香濃的「邊佑錫牌蛋捲」、深夜勾人魂魄的「劉在錫牌泡麵」，甚至還有精緻的法式吐司。看著平時在銀幕上不食人間煙火的明星，在廚房裡為了控油溫、拿捏調味而手忙腳亂，這種笨拙卻誠意滿滿的畫面，反而炸出了最迷人的生活感。

四個廚房小白研究蒸米飯。（YouTube@Netflix Korea）

七、橫跨警察與外科醫生的20位素人房客高能互動

首日迎來近20位賓客入住，在李光洙、邊佑錫與池睿恩帶領下瞬間玩開，毫無尷尬期。而房客的身份驚呆全場：橫跨記者、警察、銀行職員、外科手術醫生，甚至還有曾出演電影《犯罪都市3》的演員。縱使現實中背負高壓光環，進到營區便心照不宣地拋開身份。沒有階級，大家像老朋友般徹底玩瘋，意外炸出最真實的療癒氛圍。

20位素人房客和主持們打成一片。（YouTube@Netflix Korea）

下週二（6月2日）即將上線的第6至10集，預告中已經出現了曾經經營《孝利家民宿》的李孝利與李尚順夫婦。這對大前輩將以「兼職生」的身份突襲營地，這間已經瀕臨體力極限的民宿，顯然還將迎來更瘋狂的混亂與笑料。