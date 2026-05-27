古佩玲當年空降港姐內幕遭起底　父親竟是內地前幹部擁過億身家？

無綫長壽處境劇《愛・回家之開心速遞》近日話題不斷，劇中演員的戲外身家也成為網民茶餘飯後的熱門話題。其中憑「神婆素素」一角入屋、現年26歲的古佩玲（Kelly），其神秘的家族背景近日再度被網民翻熱。網民更翻出她當年參加港姐時形同「盲盒」般的空降經歷，並將她與劇中情侶檔「風少」陳浚霆作比較，直指這對螢幕CP根本是戲裡戲外的「豪門配豪門」！



古佩玲近年成為TVB力捧的小花，更於2023年奪下最具潛質新人獎。（IG@kellyyygu）

當年港姐「空降」奪季軍 傳父親內地行商過億身家

時光倒流回2019年香港小姐競選，古佩玲的入圍方式至今仍是港姐史上的「都市傳說」。當時大會已公開面試並選出14位候選佳麗，並安排她們到髮型屋進行造型改造。怎料在變髮環節接近尾聲時，大會突然扔出震撼彈，宣布古佩玲以第15名「候補佳麗」的身份空降現場！由於事出突然，連現場的髮型師都措手不及，未能即時為她設計新髮型。

古佩玲當年以「候補佳麗」身份空降香港小姐競選。（資料圖片）

這場「免面試、直通車」的風波迅速引發外界對其後台的揣測。更誇張的是，在決賽當晚，她不僅爆冷擊敗奪冠大熱蔡嘉欣躋身三甲摘下季軍，此前更在網絡投票中以驚人的 176萬票狂攬「最喜愛香港小姐」頭銜，當時便有傳言指其身家雄厚的父親動用各方人脈跨海拉票。

古佩玲係當年香港小姐季軍。（螢幕截圖）

對於外界盛傳其父親為內地前幹部、後轉型從商坐擁過億身家的傳聞，古佩玲當年在參選時曾作出回應，語氣顯得有些含糊。她表示聽到前幹部的說法時「自己也被嚇一跳」，澄清全家都是香港人。當被記者追問父親是否在內地經商、從事什麼生意時，她則笑言：「爸爸同哥哥都是做生意……我不清楚，他周圍飛……沒有問過爸爸。」

外界盛傳古佩玲父親是內地前幹部，坐擁過億身家。（IG@kellyyygu）

古佩玲曾分享過自己家豪宅。（IG@kellyyygu）

「風素CP」戲外均是名門 陳浚霆擁頂級家世

有趣的是，在《愛・回家》中與古佩玲組成「風素CP」的陳浚霆（風少），現實中的富貴程度比古佩玲有過之而無不及。現年36歲的陳浚霆，父親是跨國科技巨頭思科（Cisco）全球高級副總裁兼大中華區董事長陳仕偉，繼母更是香港演藝圈大姐大、人稱「顧老闆」的顧紀筠。一家人住在動輒過億的山頂獨立屋，陳浚霆在劇中飾演富二代龍璟風，被網民笑稱根本是「帶資入組」本色演出。

古佩玲在《愛・回家》中與陳浚霆（風少）組成「風素CP」。（IG@chandrew117）

隨著這對螢幕情侶的驚人家世再度被放大，網民的評論也呈現兩極化：「一個爸爸疑似是內地億萬富商，一個繼母是顧紀筠，開心速遞劇組根本是富二代的大型聯誼會」、「當年海選根本沒看見她（古佩玲），突然出現在決賽拿獎，這背後的運作懂的都懂。」

陳浚霆與古佩玲今次索性大方地在台上台下都放閃。(ig@chandrew117)

不過，也有不少忠實劇迷站出來為兩人的努力緩頰，認為含著金湯匙出生並非原罪。粉絲指出，陳浚霆將富家公子的傲嬌與善良演得入型入格，而古佩玲的演技在近年來的磨練下也越發自然靈動。更有不少吃瓜群眾打趣表示，如果這兩位在現實中真的擦出愛火，那可就真的是名副其實、門當戶對的「世紀豪門大聯姻」了。