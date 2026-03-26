鈴木砂羽自揭悔恨離婚　爆情緒勒索逼走小十歲嫩夫　慘遭反噬暴瘦

作為實力派演員，鈴木砂羽（53歲）曾出演《相棒（あいぼう）》系列（朝日電視台）等多部人氣作品。私生活方面，她39歲時與小10歲的演員結婚，42歲時經歷離婚。鈴木表示，婚姻期間「對對方的要求漸漸變多，衝突也不斷增加」，而離婚後，她得以冷靜審視那段關係。



近期，她接受了日本雜誌的採訪——

鈴木砂羽（Instagram＠bombon_sawa）

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結婚時「根本沒有好好看見對方」

——您是39歲結的婚，當時除了出演電視劇、電影，還在綜藝節目擔任記者，應該是非常忙碌的時期吧。

對我來說，下定決心「要在演藝圈走下去」是進入30歲之後，稍微有點晚。也正好是收入從固定薪資改成抽成制的時期，內心的慾望也終於冒了出來：「想多賺點錢、想更紅、想在演藝圈自在闖蕩。」再加上過了35歲，開始想着「要打破至今的殼，做屬於自己的工作」，卻又困惑「可『屬於自己』到底是什麼？」，就這樣被剛剛萌芽的自我意識牽着走。



心思全撲在工作上，所以想要家庭、想要孩子的念頭，一直很難湧現。我也因此責怪自己：「是不是缺了點什麼」「為什麼沒法像普通人一樣想結婚」。



——那之後是怎麼走向結婚的呢？

20多歲到30歲出頭，我常常依賴、執着於男性，但某一刻突然覺得「不想再被男人左右了」。正好那時，身邊有這位年紀比我小的伴侶，就順其自然地想着「那乾脆結婚吧」，這是我的真心話。



可是結婚後，我對他的要求越來越多。事情不順自己心意時，我就把情緒壓抑在心裏，而這些情緒外溢後，就引發爭吵、產生誤會。壓抑的情緒一旦爆發，就會衝對方發泄：「為什麼你不這麼做」「為什麼你不明白我」。



——比如會發生怎樣的衝突？

基本上我只想着自己，根本沒有看見對方。說了很多很過分的話。他也是演員後輩，我出於自認為的好意給他工作上的建議，卻常常傷到他的自尊心。



他愛着作為普通女性的我，也拼命想要理解我的想法。但我把失控的自我強加給他，他自然有承受不住的地方。我意識到這樣下去只會互相傷害，才下定決心離婚。



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不對自己温柔，就無法對別人温柔

——現在回頭看，您覺得當時發生了什麼？

後來我才明白，當你「看不見對方」時，其實在那之前，你就已經「看不見自己」了。無論工作還是家庭，我總被某種「應該如此」的理想束縛，而做不到的那部分自己就在鬧着：「多看看我！聽聽我的聲音！」我發現，正因為不了解自己，才會對對方過度索取。



就像迴旋鏢一樣。當初狠狠拋向對方的「多懂懂我」，在離婚後全都打回了自己身上。那種感覺像被狠狠劈了一刀。疼得撕心裂肺……有段時間吃不送飯，整個人暴瘦。



即便現在，意識裏依然和那段過去相連，他也會出現在我夢裏。每次夢到，我都會想起：「那時候沒有好好善待自己啊。現在呢？」



我終於明白，能對他人温柔、能去愛人，歸根到底，都源於愛自己。在那之前，我一直把責任推給前夫、推給家人，可真正視而不見的，其實是我自己。



——現在您如何看待伴侶關係？

伴侶是自己的「鏡子」，也是讓你認識自己的對象。一味對對方抱怨，恐怕連獨立站立的準備都沒做好。我現在覺得，當你意識到「一切問題都在自己身上」時，才算真正獨立，一對一的健康關係才真正開始。



責備對方，根本得不到任何想要的答案。更何況，無論多希望對方「道歉」「理解我」「懂我」，這些期待幾乎都不會被滿足。能填滿自己的，永遠只有自己。「最希望懂我的人，是我自己。」回到這個原點，才是正確的路。



——要形成這樣的想法，果然還是需要時間嗎？

是的。很長一段時間裏，我都感覺真實的自己和扮演的自己是割裂的，但經歷了40多歲的痛苦，到了50多歲，才終於覺得：「啊，我終於和自己合為一體了，真正的我回來了。」

也因此，我才能坦然地說出這些話。現在我覺得，在伴侶關係裏的反覆試錯，其實也是一場尋找「真實的自己到底想做什麼」的旅程。



鈴木砂羽1972年出生，靜岡縣濱松市人。1994年憑藉電影《愛的新世界（愛の新世界）》主演出道，斬獲藍絲帶獎新人獎、電影旬報新人獎、每日電影獎Sponichi大獎新人獎等，一躍成為備受矚目的演員。此後活躍於電視劇、電影、舞台劇等多個領域，出演綜藝節目也收穫高人氣。此外還涉足舞台導演、漫畫創作等，在演員之外的領域也持續發展。

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