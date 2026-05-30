馬貫東為張曦雯高調慶祝生日　成功洗脫「口臭男」嫌疑

TVB女神張曦雯（Kelly）在節目《越問越雙琛》中爆料曾遇吻戲拍檔有嚴重口臭，引發網民全城緝兇，並將矛頭直指馬貫東。隨著5月份馬貫東高調為張曦雯慶生、兩人在社交平台展現毫無隔閡的「無下限互動」，這場鬧得沸沸揚揚的「口臭羅生門」最終在兩人的「真情誼」中煙消雲散。

馬貫東現身為張曦雯慶生。（IG@kelllycheung）

女神爆料驚揭「重口味秘聞」 馬貫東慘成頭號嫌疑人

TVB女神張曦雯向來以大方高貴、氣質優雅的形象示人。不過，她早前作客導演葉念琛的訪談節目《越問越雙琛》時，竟罕有地大爆曾在拍攝某場親密接吻戲份時，對手男藝人竟然帶著一股極為濃烈的「口氣」。馬貫東因此前有合作吻戲，竟不幸被推上風口浪尖，成為網民眼中的頭號「口臭男星嫌疑人」。

張曦雯大談口臭男。（《越問越雙琛》節目截圖）

面對無辜捲入「口臭風波」，正在上位做男一的馬貫東非但沒有黑面，其後在出席無綫熱播劇集《正義女神》的宣傳活動時，大方接受訪問，以超高EQ幽默回應，笑翻全場。馬貫東透露，自己得知消息後表現得既尷尬又搞笑：「其實我睇完佢嗰節目，我第一時間係有自我檢查一下，自己對住塊鏡望一望，睇下有冇問題，望下關唔關自己事。」

同時，馬貫東亦極力為自己的口腔衛生「平反」，強調自己每次拍親熱戲前都做足安全措施：「我同佢拍親熱戲前，我都有噴口腔噴霧同埋食香口膠。」 被問到被網民點名指責會否感到壓力？他豁達表示完全沒有：「如果真係我，佢其實可以直接同我講，因為我同佢私底下乜都講！」

馬貫東亦極力為自己的口腔衛生「平反」。（陳順禎 攝）

5月生日高調互動粉碎謠言

隨着5月份迎來張曦雯的生日，馬貫東亦大方為這位「銀幕拍檔」送上真摯的生日祝賀。兩人私底下的親密互動與互開玩笑的自然狀態，無疑成為了馬貫東擺脫「口臭男」嫌疑的最強鐵證！網民指如果馬貫東真的讓女神在拍攝吻戲時感到窒息或尷尬，兩人私底下必然會產生一條無形的隔閡，甚至在宣傳期過後避之則吉。然而，看著馬貫東大方為張曦雯慶生、兩人在社交平台上的無下限互動，正正印證了他們是「玩得埋、乜都講得」的真兄弟。