五索超低胸遭外籍男突襲獻吻　公開睡房私密片自揭：發咗個咸濕夢

撰文：小白
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有著「最強小三」之稱的「五索」鍾睿心（Rachel），上月高調透露與相戀10年的已婚富豪大生銀行主席馬清鏗撇下四個親生子女，遠赴不丹享受二人世界兼慶祝生日。作風向來大膽、言行出位的她，趁著5月「生日月」的最後一天，再度在社交平台連環出招！

五索生日到不丹寺廟求喇嘛加持。（小紅書）

五索不僅大曬超低胸極致身材，更在派對上遭神祕外籍型男突襲「啜爆」臉頰，甚至加碼公開睡房私密片，自爆剛發完一場「咸濕夢」，大尺度的行徑引得網民起鬨笑問：「馬生知唔知情？」

超低胸迎「俄仔」獻花！遭突襲親吻驚嚇尖叫

五索昨日在IG分享了一段慶祝生日的精采短片。影片中，她身穿一襲極度性感的超低胸裝束，傲人上圍呼之欲出。一名疑似是她公司男員工的人一臉神秘地說：「老細，我帶咗俄仔俾你呀！」隨後，一名身材高大、外型俊朗的外籍型男手捧一大束紅玫瑰深情登場，更對著五索當面告白：「Rachel, I'll never forget you.（我永遠不會忘記妳）」。

男員工一臉神秘地說：「老細，我帶咗俄仔俾你呀！」（IG＠5kidsokma）
俄國型男對著五索當面告白：「Rachel, I'll never forget you.（我永遠不會忘記妳）」。（IG＠5kidsokma）

正當五索笑得合不攏嘴，還打趣追問對方為什麼身材變得「Big Big（魁梧）」時，該名外籍男子突然毫無預警地「突襲」，彎下腰朝她的臉頰狠狠親了一大口！被「啜爆」的五索當場嚇到失聲尖叫，整個人彈開，反應極其激烈。

五索追問對方為什麼身材變得「Big Big（魁梧）」。（IG＠5kidsokma）
該名外籍男子「突襲」朝住五索的臉頰狠狠親了一大口！（IG＠5kidsokma）

而現場圍觀的朋友和員工隨即爆發世紀笑聲，影片隨後也打上「整蠱成功」的字幕，顯然是一場精心策劃的生日驚喜。五索事後還在帖文下大玩「殘酷二選一」，調皮詢問網民：「會選擇俄仔還是Toby？」似乎對這個男色驚喜相當受落。

現場圍觀的朋友和員工紛紛大叫「整蠱成功」。（IG＠5kidsokma）
原來五索心想的是這位俄仔。（IG＠5kidsokma）
先前五索還與這位俄羅斯靚仔搭伙約會拍片。(影片截圖)

員工強闖睡房「開會」　五索自爆：發咗個咸濕夢

除了被外籍男親吻的影片掀起轟動，五索還在另一個IG帳號投下了一枚「私密震撼彈」。她上傳了一段標題為「有冇人試過係老細張床隔離開會？」的短片。剛被喚醒、睡眼惺忪的五索，躺在被窩裏語出驚人地大爆一句：「我尋晚發咗個咸濕夢！」

睡眼惺忪的五索自爆：「我尋晚發咗個咸濕夢！」（IG＠5sok.yamete）

影片中，向來抗拒曝光私人領域的五索，這次竟然大方公開了自己的專屬睡房！只見早上10點到了開會時間，她依然賴在床上大被蒙頭，試圖逃避開會。結果，一眾作風同樣大膽的員工直接「破門而入」強行闖進睡房，圍在她的床邊一邊掀被子一邊大喊：「開會喇！全世界等你！」

員工直接「破門而入」，圍在五索床邊大喊：「開會呀！」（IG＠5sok.yamete）
睇來大家禮拜一都唔想起床。（IG＠5sok.yamete）

要知道，五索過去在公開家居影片時，曾對睡房區域表現得極度抗拒，還神祕兮兮地表示「入面有好多嘢都唔出得鏡」，引來外界猜測該處是她與已婚富豪馬清鏗的秘密愛巢。如今她不僅大方開機任影，還自爆發了春夢，不禁讓一眾網民浮想聯翩：「到底夢裏的主角是相戀10年的馬生，還是剛剛那位熱情親吻她的俄仔帥哥？」

五索事後還在回想。（IG＠5sok.yamete）
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五索（鍾睿心）
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