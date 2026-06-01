袁詠儀教粵語彭冠英讀成「油炸叔叔」　學四川話雞同鴨講惹爆笑

袁詠儀（靚靚）近日參加內地綜藝節目《五十公里桃花塢6》，在節目發布會上化身粵語老師，現場教彭冠英學粵語「郵差叔叔送信純熟迅速送出」。怎料彭冠英一開口就將「郵差」發音讀成接近「油炸」，奇特的音調落點讓全場瞬間爆笑，袁詠儀更笑到當場彎腰拍手，場面十分失控。

袁詠儀教彭冠英學粵語。（影片截圖）

彭冠英將「郵差」講成「油炸」惹袁詠儀爆笑。（影片截圖）

賀峻霖教四川話引發誤會烏龍

除了教人粵語，袁詠儀學四川話同樣搞出大烏龍。在節目中，時代少年團成員賀峻霖主動教袁詠儀四川話，袁詠儀主動提出：「我想先學那種，吃飯」，在袁詠儀學會「吃飯」的四川話後，問一句：「快一點」，意指詢問「快一點」的四川話怎麼說，賀峻霖卻誤會對方嫌他講得慢，於是瘋狂加速重複「吃飯」，甚至嘗試連讀。直到徐志勝出面糾正：「不是，姐姐說的是，快一點用四川話怎麼說」，兩人實力演繹「雞同鴨講」，笑翻全網。

袁詠儀學四川話。（《五十公裡桃花塢5》節目截圖）

想學「快一點」這個詞語。（《五十公裡桃花塢5》節目截圖）

賀峻霖以為是叫他讀快一點。（《五十公裡桃花塢5》節目截圖）

兩人雞同鴨講。（《五十公裡桃花塢5》節目截圖）

直到徐志勝出面糾正。（《五十公裡桃花塢5》節目截圖）

網上隔空互動自嘲毫無默契

節目播出後，這段「跨服聊天」的搞笑互動迅速登上熱搜。賀峻霖在微博幽默自嘲：「下次我會快點說『快點』的！」而袁詠儀亦發文調侃：「溝通全靠默契，但是我們兩個半點沒有」，直率本色盡顯。不少網民紛紛留言笑指：「雞同鴨講好好笑」、「真是長在笑點上！」