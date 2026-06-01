賈曉晨驚爆5歲女在校遭欺凌 母女同具討好型人格自認經常被利用
撰文：薯條
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43歲賈曉晨（JJ）與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」，組成四口美滿之家。她日前在社交平台發表長文，痛心透露自己長期因「不懂拒絕」而深感困擾，更驚爆5歲細女在學校遭到欺凌，引發網民熱議。
自揭曾遭朋友利用底線
賈曉晨在文中直言，自己一直努力做個善良、有同理心的人，對朋友總是有求必應，凡事站在對方角度思考，以為能換來真心相待。豈料她漸漸發現：「並不是每個人都會把你當『朋友』，甚至利用你的『好說話』，希望你做你並不想做的事情。」她透露起初因不好意思而妥協，豈料一再遷就卻換來對方得寸進尺；當她最終下定決心說「不」時，對方竟惱羞成怒反咬一口，令她既無可奈何又深感痛心，倍覺委屈。
5歲細女在校遭欺凌不敢告狀
正因為自己的性格吃過虧，賈曉晨驚覺5歲的細女竟然也步其後塵，在學校遭到同學欺負。她心痛地透露：「她的性格就是很遷就別人，別的小朋友會要求她做很多事情才陪她玩，就算她並不想這樣做，但她也不懂拒絕，當有小朋友不跟她玩她不停地好話說下去，甚至被別的小朋友欺負了也不敢告訴老師。」
決心為女兒改變做自己
看着女兒受委屈卻不懂反抗，令身為母親的她非常難過。賈曉晨坦言成人的世界並不簡單，但同樣不能不懂得拒絕，她痛定思痛，表示必須先改變自己，才能學會怎樣幫助孩子。她最後感悟到，人生越走越長，「越走越發現真實美好的方式是簡單的做自己」，不能再一味盲目妥協。