42歲JJ賈曉晨金像獎慘變「無名氏」霸氣回應：我的名字叫賈曉晨

《第44屆香港電影金像獎》頒獎典禮於2026年4月19日圓滿結束，42歲的女星JJ賈曉晨出席時卻意外遭遇大會報幕員陳永業叫錯名，瞬間在直播中變成「無名氏」，事件惹來大批網民為她抱不平。面對這場風波，JJ在社交平台展現高EQ大方回應，加上JJ宣傳《再見UFO》時剖白當年選擇結婚生子的內心掙扎，但對這個選擇絕對無悔，樂觀強大的心態引起了網民激讚。



賈曉晨在《再見UFO》中飾演健母。（Facebook@再見UFO Ciao UFO）

《再見UFO》在此次金像獎榮獲5項大獎。（IG@ciaoufomovie）

金像獎烏龍變「無名氏」 JJ高EQ霸氣回應

4月19日晚，JJ與《再見UFO》劇組一同踏上金像獎紅地氈。42歲的她保養得宜，高貴優雅的造型備受網民激讚。然而，資深DJ兼大會報幕員陳永業卻在介紹時，錯誤將她喚作下一節的頒獎嘉賓「衛詩雅」。

42歲的JJ賈曉晨保養得宜，造型盡顯高貴。（IG@jj_fatumai）

可惜大會報幕員陳永業在介紹JJ賈曉晨時，錯誤將她喚作下一節的頒獎嘉賓「衛詩雅」。（IG@jj_fatumai）

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這個低級失誤令JJ在電視直播中無辜變成「無名氏」，場面尷尬。面對這場風波，JJ選擇以優雅且霸氣的方式化解，她在社交平台曬出當晚紅地氈上光芒四射的靚相，並簡潔有力地留言：「我的名字叫：JJ 賈曉晨」，親自為自己「正名」。

賈曉晨在社媒留言「我的名字叫：JJ 賈曉晨」親自為自己「正名」。（IG@jj_fatumai）

網民批陳永業不專業 陳永業道歉網民拒不接受

但最令網民憤怒的是，資深DJ陳永業事後在社交平台僅將失誤輕描淡寫地形容為「少少沙石」，且未有公開向受影響藝人致歉。大批網民紛紛為JJ抱不平並狠批報幕員態度毫不尊重藝人、「連基本功都做不好」。

陳永業事後發文稱狀態不佳，遇到少少沙石，卻被網民鬧爆。（Threads@ariffchan11）

除了JJ，陳永業在擔任報幕員時，他介紹MIRROR副隊長江𤒹生出場時，把𤒹（音：業）讀錯成「畢」，事後被不少網民狠批及質疑他事前是否有做好功課。陳永業日前在社媒發文正式為讀錯江𤒹生名道歉，但惹來更多網民不滿，紛紛指責他只落江𤒹生（Anson Kong）個名，絲毫沒有提及JJ賈曉晨。

陳永業在社交平台發文道歉。（Threads@ariffchan11）

雖然今次陳永業已經道歉，但網民就似乎不太接受。（Threads@ariffchan11）

坦承曾後悔巔峰期閃婚 歷經掙扎終無悔選家庭

這次帶著相隔8年終於面世的港產片《再見UFO》重返大眾視線，對JJ而言別具意義。在觀影會上，她直言看完電影後心情久久未能平復，更首度公開了深藏內心的一段長時期掙扎。

JJ賈曉晨憑《再見UFO》重返大眾視線。（葉志明 攝）

JJ賈曉晨。（葉志明 攝）

當年事業發展如日方中，JJ卻毅然選擇淡出幕前、與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」。就如她曾經半開玩笑半認真地說過，婚姻生活中難免會有「每日想殺老公101次」的氣結時刻，JJ坦承曾深深懷疑過自己：「曾經有好長一段時間，我覺得自己係咪揀錯咗路？我明明有好好嘅事業，放棄咗去生BB做其他嘢，係咪唔啱呢？」

賈曉晨與樊少皇於2016年結婚，婚後育有兩女「小飯兜」及「小飯團」。（小紅書＠JJ賈曉晨）

樊少皇都有發文力撐自己的妻子賈曉晨。（小紅書＠樊少皇）

不過，經過時間的洗禮，如今的JJ已經徹底豁然開朗。她堅定地表示，如果時光倒流，即使讓她重新選擇一百次，她依然會毫無懸念地選擇現在的道路與家庭。這份釋懷讓她感動落淚，她同時感性地道出對香港電影圈的深深眷戀，直言這裏是她入行的起點，是她心中無可取代的「家鄉」。

賈曉晨曾說夫妻相處就是一個忍字。（小紅書＠JJ賈曉晨）