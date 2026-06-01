52歲盧淑儀逆齡生長現少女味 網民評李克勤：再唔保養變老婆老竇
撰文：亞瑟
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現年58歲的歌王李克勤與52歲的前香港小姐冠軍太太盧淑儀，自2006年結婚以來，一直是圈中的模範夫妻。近日在一場飯局中久違露面，憑藉近乎素顏的無瑕緊緻肌膚與優雅少女感驚艷全網。相反，其丈夫「歌王」李克勤因近年北上高強度工作，雖已從早前被指「斷崖式衰老」的狀態稍為回勇，但合照中戴著巨型眼鏡仍難掩雙眼疲態。
52歲盧淑儀「不科學」逆齡生長
在曝光的飯局照片中，久未公開露面的盧淑儀成為全場焦點，其驚人狀態簡直可以用「逆天」來形容！當晚盧淑儀打扮極為大方得體，僅身穿一件簡約的星形圖案上衣，在近乎素顏的淡妝之下，依然展現出當年奪得港姐冠軍的超高顏值。鏡頭下的她皮膚白裡透紅、緊緻無瑕，臉上幾乎找不到一條明顯的歲月皺紋。配合她一貫高貴賢淑的笑容，整個人散發出陣陣優雅氣質，甚至意外地流露出一絲絲甜美少女味，完全看不出已經是年過半百、生過兩個大仔的媽媽，保養功力令人嘖嘖稱奇。
李克勤曾被指「斷崖式衰老」
相比起太太的驚艷逆齡，站在一旁的「歌王」李克勤則顯得有些相形見絀。近年因北上連軸轉工作、化身「樂壇勞模」的克勤，當晚雖然特意戴上了一副超大的時尚黑框眼鏡，試圖遮蓋近乎半張臉，但依然隱約透露出難掩的雙眼疲態，面色亦略顯暗啞。
不過，有清醒的歌迷隨即指出，對比起早前被部分媒體拍到、形容為「斷崖式衰老」的崩壞外貌，克勤現時的身形與整體的精神狀態已經算是「稍為回勇」，相信只要稍作休息便能重拾巔峰狀態。
網民大玩對比：再唔保養變老婆老竇！
這大對比的合照在網絡瘋傳後，隨即引來大批網民「排隊留言」。網民一方面倒讚爆盧淑儀：「盧淑儀真係越活越年輕！」另一方面，不少壞壞的網民亦紛紛開玩笑，隔空提醒克勤要向太太取經、好好保養，同時，亦有許多人開玩笑地提醒李克勤要好好保養，笑稱：「再這樣下去，很快就會像太太的爸爸，多過似老公了！」。
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