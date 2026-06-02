朱智賢海灘曬低胸婚紗照惹聯想 網民瘋狂洗版恭喜好事近

前TVB女藝人朱智賢（Ashley）自2023年毅然決定離巢後，全力進軍網絡界經營個人社交平台，憑藉高挑火辣的身材與大方性格，不時向粉絲大派福利。近日，朱智賢在社交平台上載了一輯極具話題性的海灘唯美寫真，不少網民猜測她是否已經「好事近」。

朱智賢大曬婚紗照。（IG@ashley_ellabel）

與謝東閔告別8年同居愛情長跑

隨著這組「婚紗照」掀起熱議，網民亦不禁感嘆朱智賢轉折的感情路。提到她的情史，最令人刻骨銘心的，必然是她與前度男友謝東閔那段長達八年的愛情長跑。

兩人當年愛得高調且甜蜜，更一度走到同居階段，是外界眼中打風都打唔掉的一對。可惜，這段陪彼此跨過無數驚濤駭浪的戀情，最終還是未能開花結果。2024年底，兩人突然在社交平台發表共同聲明，正式宣布和平分手：「謝謝大家一直以來對我們的愛護與關心，我們有共識地決定以後，會以不同身分繼續支持及守護對方。」這段八年情斷，當時讓不少一路見證他們成長的網民大喊惋惜，直言朱智賢錯過了這名「頂級好男人」。

網民猜測是否「好事近」

這輯疑似「婚紗照」一出，隨即引爆網絡熱話，大批網民紛紛湧入留言區洗版式「恭喜」，猜測她是否已經有新戀情甚至好事近。照片中她流露出的幸福笑容，似乎難掩內心的「恨嫁」心情。

回顧2020年，朱智賢爆出轟動全港的「偷食蛋糕」風波。當時她被傳媒拍到與已有家室的香港先生冠軍黎振燁，於山頂僻靜處密會食蛋糕幽會。事件曝光後全港震驚，朱智賢的清純形象瞬間崩塌、事業直插谷底，淪為千夫所指的對象。然而，在所有人都在指責她時，身為男友的謝東閔卻做出了震驚娛樂圈的決定。他不僅沒有拋棄女友，更緊緊牽著朱智賢的手一同出席記者會面對全港傳媒。最令人動容的是，他非但沒有怪責女友，反而將部分責任攬上身：「我會陪你走過呢一關！可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」

朱智賢離巢後，謝東閔不離不棄，一度發展至同居生活。(資料圖片)

走出陰霾強勢轉型當紅KOL

從昔日事業與名聲跌入萬丈深淵，到如今能夠在社交平台自信展示美麗，朱智賢展現了超乎常人的強大心理素質。近年她成功由電視藝員轉型為時尚生活KOL，積極展現陽光、自信的一面，成功收復不少失地。